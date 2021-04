Unsere 10 Streaming-Highlights in der ARD Mediathek zu Ostern

"Janosch - ja ist gut, nein ist gut" – berührende Doku

Janosch ist einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Deutschlands, den die meisten durch "Oh, wie schön ist Panama" kennen. Seine eigene Geschichte beginnt in Polen in einem Elternhaus, in dem Alkohol und Schläge dominieren. Am 11. März 2021 wurde er 90 Jahre alt.

Hier geht's zum Film in der Mediathek.