"Unser Weg ist imperial": Russlands Rechte wollen neue Elite

An seiner Nähe zum Kreml besteht kein Zweifel, doch Patriarch Kyrill, der "Chef" der russisch-orthodoxen Kirche, setzt bei seinen Auftritten immer neue bizarre Höhepunkte. "Heute sind wir wirklich in eine Zeit sehr schwieriger internationaler Beziehungen eingetreten, aber die Wahrheit steht über allem, und mit einer Lüge kann man keine Kompromisse eingehen, auch wenn diese Lüge sehr stark ist", so der hoch umstrittene Kirchenmann. Schließlich sei der Teufel laut Bibel "der Vater der Lügen", also sei ein "Kompromiss mit Lügen ein Kompromiss mit dem Teufel, und der Teufel wünscht uns nichts Gutes".

"Es gibt nur eine Wahrheit"

Gleichzeitig beschwerte sich Kyrill in einer Rede in der Alexander-Newski-Kathedrale in Nischni Nowgorod über "all unsere schwankenden Intellektuellen, die mit einem Fuß in der Kirche, mit dem anderen außerhalb der Kirche" stünden. Es gelte, diese "Spaltung" zu beenden: "Wir müssen wirklich den Glauben unserer Väter und Vorväter als eine große Kraft akzeptieren, die unser Volk beschützt und gerettet hat. Und heute wird uns der Glaube zweifellos auf dem Weg der Liebe und des Dienstes für unser Vaterland füreinander inspirieren." Kyrill erinnerte daran, dass der Himmel schon in den Bürgerkriegen und "während der Invasion durch Ausländer" Russland beschützt habe.

Offenbar ist der Patriarch kein Fan von Kompromissbereitschaft: "Es gibt nur eine Wahrheit, und alles andere ist entweder eine Annäherung an die Wahrheit oder ihre Verzerrung." Ähnlich unversöhnlich und aus westlicher Sicht vormodern äußerte sich der Nationalist, Schriftsteller und Musiker Witali Averjanow (49) in einem aufschlussreichen Interview mit dem Wirtschaftsblatt "Business Gazeta". Er schimpfte auf einen "aufgeklärten", "fortschrittlichen", "zivilisierten" und "normalen" Nationalismus: "Unser Weg ist ein anderer - das ist imperialer Nationalismus, der sich in erster Linie auf unsere eigenen Traditionen stützt und nicht auf den Import von Ideen und Plänen anderer Menschen, die uns absichtlich untergeschoben wurden."

"In Russland herrschen höhere Mächte"

Mit diesem Bekenntnis zu einem "sakralen" Verständnis von Nationalismus steht Averjanow keineswegs allein da. Auch Philosophen wie Alexander Dugin (60) und andere kremlnahe Denker vertreten die Ansicht, Russland müsse sich radikal auf sich selbst besinnen und möglichst alle geistigen Verbindungen zu Europa kappen. Andernfalls werde es über kurz oder lang "zerstückelt". Dabei beziehen sich die erwähnten Nationalisten ohne jede Ironie auf das "Gottesgnadentum" des Mittelalters: "In Russland sind es nicht die Eliten, nicht irgendwelche Geheimdienste, sondern höhere Mächte, die die höchste Macht einer Person ausmachen. Der Kaiser ist nicht nur eine Person, und nicht einmal ein Mensch, sondern eine Funktion der Nation. Auch wenn er es nicht will, wird er sich entsprechend verwandeln."

Die Geschichte habe sich daher Putin erwählt, wie sie sich einst Stalins bedient habe, so Averjanow. Bei Monarchisten wie dem Milliardär und Medienunternehmer Konstantin Malofejew (48) stehen solche befremdlich altertümlichen Vorstellungen hoch im Kurs. Dagegen ist der kürzlich verstorbene und speziell in Deutschland einst hoch angesehene Michail Gorbatschow unter russischen Rechten ein Feindbild, weil er zum Untergang der Sowjetunion beigetragen habe. Der im Gefängnis sitzende Dissident und Oppositionsführer Alexander Nawalny werde zu einem "neuen Gorbatschow" heranwachsen, falls er jemals in den Kreml komme, warnt Averjanow.

"Wir vereinen uns einfach wieder"

Der Intellektuelle will in der russischen Geschichte drei Epochen der "Wirren" ausgemacht haben: Die erste am Beginn des 17. Jahrhunderts, als sich fünf Herrscher in kurzer Zeit abwechselten, die zweite nach dem Ersten Weltkrieg, als der Bürgerkrieg ausbrach, und die dritte nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Der jetzige Krieg gehöre zur "natürlichen Überwindung" dieses Abschnitts: "Unsere gegenwärtigen inneren Unruhen, Kämpfe werden unseren Nachkommen als etwas sehr Seltsames und Unglaubliches erscheinen. Die Richtigkeit der russischen Sache ist historisch so unbestritten, dass all diese Reue über ein fehlendes Gewissen, dieses Händeringen und Stöhnen von Pazifisten unangemessen ist. Wir vereinen uns einfach wieder und schützen unser zerrissenes, uneiniges Volk davor, sich in den fremden Elementen der Geschichte aufzulösen."

Leute wie Averjanow verlangen nichts weniger, als alle westlich beeinflussten Meinungsführer aus Führungspositionen zu verdrängen: "Die einfache und unkomplizierte Lösung ist, dass mit einem sehr, sehr überfälligen Wandel in der Kultur- und Medienpolitik die alten Gedankenlenker an den Rand der öffentlichen Aufmerksamkeit gedrängt werden sollten. Und sie werden durch andere, authentischere und angemessenere Autoritäten ersetzt." Allerdings sei ihm noch nicht ganz klar, ob Putin wisse, wo er "Ersatz für die Offshore-Elite" finde könne.

"Was bleibt da zu tun"

Der rechte Soziologe Waleri Korowin stößt ins selbe Horn und fordert die Ablösung der tonangebenden Intellektuellen und Künstler, die er als "Spießbürger" brandmarkt: "Viele Jahre lang war die vorherrschende Linie: Wir müssen offen sein für den Westen, der uns nicht offen steht, aber wir müssen uns bemühen, uns anzunähern", so der Nationalist in einem Gespräch mit dem Sender "Tsargrad TV". "Wir befanden uns in einer Situation kultureller Okkupation durch den Westen. Was bleibt da zu tun, wir haben ganze Generationen, die mit westlichen semantischen Codes aufgewachsen sind, mit dem westlichen Bildungssystem, mit der Akzeptanz liberaler Werte."

Daher solle man sich nicht wundern, dass es in Russland immer noch "viele Träger dieser fremden Ideologie" gebe. Die Massen hätten "Komfort, Ruhe und Wohlbefinden" geschätzt, die alten Eliten hätten gegenüber dem Westen sträflicher Weise geistig "abgerüstet". Patrioten seien als "Obskuranten" verspottet worden. Bitter resümiert Korowin, dass es in Russland sogar Leute gebe, die Verständnis für die Ukraine hätten: "Natürlich haben wir eine ganze Generation von Menschen, die das [Klagen über den Krieg] als Normalität empfinden. Sie sagen: Was für ein Krieg, was machst du! Sie haben ein zivilisiertes europäisches Land angegriffen, was soll das mit der Mobilisierung? Und dann rennen sie weg und zeigen uns ihre Ärsche."

"Werde von vagen Zweifeln gequält"

Was den Kriegsverlauf betrifft, ist Witali Averjanow übrigens nicht optimistisch: "Wenn die Operation jetzt nicht intensiviert wird, wenn der Sieg nicht bis zum Sommer 2023 erreicht wird, dann werden die Chancen auf ein harmonisches geostrategisches Szenario für Russland stark reduziert."

Natürlich halten auch in Russland nicht wenige Menschen solche Auffassungen für bizarr: "Ich finde es seltsam, dass er mit einer solchen Philosophie in italienischen Stiefeln, einer polnischen Jacke und mit einem amerikanischen iPhone in ein deutsches Auto steigt", kommentierte ein Leser Averjanows Interview ironisch. Ein anderer schrieb: "Ich werde von vagen Zweifeln gequält. Wenn es so viele kluge Experten und Analysten gibt, warum ist es dann so gekommen?"