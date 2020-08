Wie aus einer Zwangs-Quarantäne ein superlässiges Album entstand

Wer schon mal den Namen Erlend Øye gehört hat, weiß, was ihn erwartet: Sanfter Gesang, leichte Musik, warme Atmosphäre.

Mit diesem Konzept (und mit seinem ehemaligen Schulfreund Eirik Glambek Bøe) ist Erlend Øye mit den "Kings Of Convenience" bekannt geworden. Damals, Ende der Neunziger, haben manche Fans die beiden mit "Simon and Garfunkel" verglichen, die Band selbst hat damit einen neuen Trend losgetreten. Quiet Is The New Loud hieß es damals. Später machte Erlend Øye mit "The Whitest Boy Alive weiter", solange, bis er 2014 wegen eines chronischen Tinnitus aufhören musste. Erst seit kurzem sind ihm seltene, leise Konzerte mit seiner Band wieder möglich - wenn sie denn stattfinden können...

Sackgasse Mexiko

Noch nie habe er ein Album so schnell aufgenommen wie dieses, schreibt Erlend Øye nun über "Quarantine at El Ganzo", eine Zusammenarbeit mit dem Musikerkollegen Sebastian Maschat. Der Corona-Lockdown hatte die beiden in Mexiko erwischt, wo sie mit "The Whitest Boy Alive" auftreten wollten. Dort saßen sie nun fest und machten das Beste aus der Situation. Denn nicht nur Øye, sondern auch Maschat hatte in den letzten Jahren Songs geschrieben. Zum Album trug jeder die Hälfte bei. Maschat spielte außer Schlagzeug auch Klavier, Synthesizer, Flöte und Posaune ein. Gesanglich hängt er Øye allerdings deutlich hinterher.