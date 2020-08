Alexa Karolinski: "Das deutsche Fernsehen ist noch nicht divers"

Eine junge Frau wächst in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Brooklyn auf, wird zwangsverheiratet und beschließt, nach Berlin auszuwandern. Das ist die Geschichte der Mini-Netflix-Serie "Unorthodox", die gerade für acht Emmys nominiert wurde. Co-Drehbuchautorin und Produzentin der Serie ist Alexa Karolinski – sie erzählt im Interview mit dem BR-Podcast "Woman of the Week", welche Rolle ihre eigene jüdische Identität beim Aufwachsen in Berlin gespielt hat. Außerdem verrät Alexa, wie die Serie bei zahlreichen Kaffeeverabredungen mit Co-Autorin Anna Winger entstanden ist und wie sie während ihrer Zwillingsschwangerschaft am Filmset gearbeitet hat.

Mittlerweile lebt Alexa mit ihrem Mann und ihren Kindern in Los Angeles, aktuell im Corona-Lockdown.

Mira-Sophie Potten: Bei dir geht ja der Tag gerade erst los, da ist es jetzt kurz nach acht Uhr in der Früh. Bei mir geht er schon fast wieder zu Ende. Hier ist es kurz nach fünf, wo erwische ich dich denn gerade?

Alexa Karolinski: Du erwischst mich gerade zu Hause. Ich höre mich auch noch ein bisschen schläfrig an, glaube ich. Obwohl ich seit zwei Stunden wach bin, ich trinke gerade meine zweite Tasse Kaffee. Und hier sind wir noch im Covid-Lockdown. Da sieht das ganz anders aus als in Deutschland. Leider.

Was bedeutet es denn für dich jetzt gerade aktuell als Filmemacherin im Lockdown, also auch im Homeoffice zu sein?

Hier in L.A. bedeutet das, dass ich, seitdem die Serie Unorthodox online gegangen ist, alle meine Termine per Zoom hatte, unheimlich viele neue Menschen digital kennengelernt habe und versuche zu überlegen, wie das jetzt weitergeht, wenn man in Isolation ist. Außerdem versucht man, irgendwie produktiv zu sein, wenn dieses Land um einen herum gerade zerfällt.