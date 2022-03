"Unmögliche Wahl": Bolschoi-Chefdirigent Tugan Sokhiev wirft hin

Gerade hatte er in Samara noch die "Leningrader Sinfonie" von Dmitri Schostakowitsch dirigiert, jetzt wollte er sich nach eigenen Worten nicht zwischen seinem russischen und französischen Orchester entscheiden müssen und kündigte daher bei beiden: Dirigent Tugan Sochijew (44) legte den Chefposten als Musikdirektor des Nationalorchesters am Opernhaus Capitole im französischen Toulouse nieder und warf auch beim Moskauer Bolschoi-Theater, wo er seit 2014 Chefdirigent war, hin: "Ich weiß, dass viele Leute meinen Standpunkt zu dem, was im Moment passiert, wissen wollten und darauf warteten, dass ich mich zu Wort melde. Ich brauchte einige Zeit, um zu begreifen, was geschah, und die komplexen Gefühle auszudrücken, die die aktuellen Ereignisse in mir auslösten."

"Werde gezwungen, mich zu entscheiden"

Er habe nie Konflikte unterstützt: "Ich akzeptiere sie in keiner Form oder Manifestation. Die Tatsache, dass irgendjemand mein Engagement für den Frieden in Frage stellen und denken kann, dass ich als Musiker jemals für etwas anderes als den Frieden auf unserem Planeten eintreten kann, ist schockierend und beleidigend." Sowohl in Toulouse als auch im Bolschoi-Theater habe er "regelmäßig ukrainische Sänger und Dirigenten" eingeladen: "Wir haben nicht einmal an unsere Nationalität gedacht. Wir liebten es, zusammen Musik zu machen und Teil der Musikwelt zu sein. Und heute bleibt unsere Position unverändert."

Er werde "gezwungen, mich zwischen zwei kulturellen Traditionen zu entscheiden, einen Künstler einem anderen vorzuziehen", so der Dirigent: "Bald werde ich aufgefordert, zwischen Tschaikowsky, Strawinsky, Schostakowitsch und Beethoven, Brahms, Debussy zu wählen. Dies geschieht bereits in Polen, einem europäischen Land, in dem russische Musik verboten ist."

"Opfer einer Stornierungskultur"?

Er könne nicht mit ansehen, wie seine Kollegen, Dirigenten, Schauspieler, Sänger, Tänzer, Regisseure, "bedroht, respektlos behandelt und Opfer einer 'Stornierungskultur'" würden: "Wir Musiker erhalten eine außergewöhnliche Chance, indem wir diese großartigen Komponisten aufführen und interpretieren, um dazu beizutragen, die Menschheit zu bewahren, sie freundlich und mit Respekt füreinander zu halten." Daher sehe er sich "gezwungen, mich einer unmöglichen Wahl zwischen meinen Lieblingsmusikern aus Russland und meinen Lieblingsmusikern aus Frankreich zu stellen".

Das Bolschoi-Theater bezeichnete Sochijews Rücktritt als "sehr ernste Angelegenheit". Es sei "nicht klar, wie sich die Situation entwickeln wird“, so Intendant Vladimir Urin, der einen Aufruf gegen den Krieg unterschrieben hatte und dafür von regierungsnahen russischen Medien heftig angegriffen wurde.