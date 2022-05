Unmenschlicher Wettbewerb: Der Film "One of These Days"

Ein Autoverkäufer in weißem Hemd und Krawatte steht auf einem Parkplatz vor einer Reihe mit blauen Pick-Ups. Irgendwo beginnt ein Rasenmäher zu laufen, dann ertönt "Action!".

Spiel ohne Gewinner

Das Setting gleicht einer Viehauktion: Vorteile anpreisen und für den höchsten Preis verkaufen. Aber in diesem Film muss niemand die Hand heben für ein Angebot, sondern er oder sie muss die Hände nur auflegen, um den Zuschlag zu erhalten. "Hands on" – so nennt der Autohändler den Wettbewerb, den er einmal im Jahr veranstaltet. Derjenige, der den blauen Pick-up-Truck am längsten mit einer Hand berührt, darf das Auto mit nach Hause nehmen.

Das klingt verführerisch – doch die Konkurrenz hat es in sich. Es ist ein Spiel, bei dem keiner gewinnen kann. Ein Spektakel greller Schaulust. Drumherum tobt eine Art Volksfest. Nur Frauen und Männer nehmen an dem Wettbewerb teil, die sich ein solches Auto nie leisten könnten. Bedürftige, Arme, Mittellose, Diskriminierte treten gegeneinander an, die Hände am Blech des Trucks und aufrechtstehend.

Nach einer wahren Geschichte

"Hands on" gab es tatsächlich. Ein texanisches Autohaus startete den Wettbewerb 1992. Der Rekord beim automobilen Handauflegen lag bei 125 Stunden, was fünf Tagen und fünf Stunden entspricht. Das sagt schon alles. Die jährliche Konkurrenz wurde 2002 eingestellt, nachdem einer der Teilnehmer nach zwei Tagen nicht mehr konnte und sich eine Kugel in den Kopf jagte.

Es gibt Live-Musik. Lokale Fernsehsender berichten. Die 20 Teilnehmer, die ausgelost wurden, unterhalten sich. Bastian Günther inszeniert das fast dokumentarisch, zeigt die psychische und physische Anstrengung, während die Uhr immer weiter tickt. 30 Stunden. 40 Stunden. 50 Stunden. Er nimmt seine Figuren ernst, stellt sie nicht bloß, bedient nicht den perversen Voyeurismus, der solchen Events innewohnt, weil sie den Geist antiker Gladiatorenkämpfe in unsere Zeit holen, grausam und brutal, mitleid- und würdelos. Nur nicht loslassen. Nur nicht die Hand heben. Bloß nicht bewegen. "Don’t move" schreibt die Frau ihrem Mann mit Filzstift auf die Handrücken.

Hinsehen, nicht Ausstellen

Bastian Günther nimmt sich Zeit, diesem unwürdigen Entertainment zuzuschauen. Verzweiflung und Einsamkeit in der kapitalistischen Weltordnung sind der Grundton seines neuen Films, der an den großen Durchhalte-Klassiker "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss" von Sydney Pollack über einen Tanzmarathon während der Weltwirtschaftskrise erinnert. Den sensibel melancholischen Soundtrack haben die oberbayerischen Independent-Rocker von The Notwist beigesteuert.

Zwei Menschen stehen im Mittelpunkt: Der jugendliche Kyle, der den Truck dringend braucht, um seine kleine Familie zu ernähren, sowie Joan, die PR-Frau des Autohauses, die Zuhause ihre demente Mutter versorgt und dann die zynische Show moderiert. Günther begleitet die beiden auf Augenhöhe durch diesen Wettbewerb, leidet mit ihnen und erzählt beeindruckend von Ausweglosigkeit und der Zerstörung sozialer Strukturen im heutigen Amerika – denn eines ist klar und wird im Film auch offen ausgesprochen: "Selbst wenn du gewinnst, dann bleibst du für die Leute immer der Idiot, der tagelang am Truck stand, weil er ihn sich nicht kaufen konnte."