Sprechendes Porzellan: Unikate aus Meissen im Porzellanikon

Das Porzellanikon – das staatliches Museum für Porzellan – zeigt in Hohenberg an der Eger ab Samstag eine einmalige Sammlung mit 200 Unikaten der Porzellanmanufaktur Meissen. Diese Stücke habe es in dieser Art noch nie zu sehen gegeben, so Porzellanikon-Hauptkuratorin Petra Werner. In "Unikate erzählen. Künstlerisches Meissen 1970-2010" sind auf 300 Quadratmetern Figuren, Skulpturen, Fliesen und Döschen zu sehen, die nichts mit dem klassischen Meissener Porzellan zu tun haben.

Meissener Porzellan mal anders

Sie sind mal quietschbunt, bis zu einem Meter groß, völlig abstrakt, oder auch romantisch verspielt – alles Einzelstücke aus Porzellan. Mal erkennt man sofort eine Dose, mal eine Vase, bei manchen Skulpturen ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, um was es sich handelt – das ist oft gewollt.

Die künstlerische Entwicklungsabteilung der Porzellanmanufaktur Meissen hatte es sich zu DDR-Zeiten zur Aufgabe gemacht, etwas Neuartiges zu gestalten. Vertrieben wurden diese Unikate damals nur in West-Deutschland und gingen von hier in die Welt. In Asien, besonders in Japan, waren sie heiß begehrt, so Petra Werner zum BR.

"Wir haben ganz viele Einflüsse: das Thema Zirkus, Literarisches, Mythologie – einfach das Thema Mensch." Petra Werner, Hauptkuratorin des Porzellanikons

Künstler und Unikate kommen zu Wort

In der 300 Quadratmeter großen Ausstellung kommen Kreative und Unikate gleichermaßen zu Wort. Über eine Videoinstallation sind Interviews der beteiligten Künstler zu sehen. Zwischen 1970 und 2010 haben zwölf Künstler im Sinne der Porzellanmanufaktur die Unikate erschaffen.

Von den 200 Unikaten, die zu sehen sind, kommen rund 33 selbst zu Wort. Über Sprachblasen, die über oder unter den Sockeln angebracht sind, erzählen sie spannende Details von sich selbst. Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut und lässt so einen Vergleich zwischen ersten Objekten und moderneren Unikaten zu.

Exponate landen per Schenkung im Porzellanikon

Das Porzellanikon sei nun im Besitz der größten Meissener-Porzellansammlung der Nachkriegszeit, so Werner weiter. Möglich machte dies die Schenkung der Meissener-Privatsammlung eines Hamburger Ehepaares im Jahr 2017. Diese Sammlung war so immens, dass im Porzellanikon zunächst Platz geschaffen werden musste. Ein Teil davon ist nun in der Unikate-Ausstellung bis Januar 2023 zu sehen. Wer möchte, kann in Lounge-Sesseln in Form von Kaffeetassen Platz nehmen und die besonderen Porzellanstücke auf sich wirken lassen.

Die Ausstellung "Unikate erzählen. Künstlerisches Meissen 1970 – 2010" ist bis zum 8. Januar 2023 zu sehen. Sie ist dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.