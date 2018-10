Im "Unheimlichen Tal" spricht der Roboter über Kontrollverlust

Befremden und Unbehagen bei Robotern

Zugleich hat der eigentliche Thomas Melle die Kontrolle über diesen Abend an sein mechanisches Double so scheint es, abgegeben. Umgekehrt aber könnte man auch sagen, da dieser Roboter programmiert ist, dass er gerade jetzt die absolute Kontrolle besitzt. Wie im Nebenbei streift dieses nur eine Stunde kurze Projekt, Themen, die tief in der Problematik der Robotik stecken: Kontrolle und Kontrollverlust gehört dazu, oder die Frage: Wie programmierbar sind wir selber oder wie menschenähnlich sollten wir uns unsere Humanoide schaffen? So ist etwa der Titel: "Uncanny Vallay, Unheimliches Tal" - ein Begriff aus der Robotik, der jenen Bereich beschreibt, in dem ein Roboter zwar menschenähnlich ist, aber nicht genug, sodass er letztlich bei seinem menschlichen Gegenüber Befremden und Unbehagen auslöst. Und so stellt sich hier natürlich auch die Frage nach der Menschlichkeit schlechthin: "Was also, wenn ich als eigentlich gestörter Prozess mit Hilfe von einem Stück Technik immer gleichmäßig funktionieren könnte. Würde ich mit meinen Fehlern auch mein Menschliches verlieren? Ist nur das Zufällige menschlich?"