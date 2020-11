"Unheimlich viel Glück gehabt": Elke Sommer wird achtzig

Mit ihrer sehr entspannten Lebenseinstellung, ihrem wahrhaft sonnigen Gemüt, passte Elke Sommer tatsächlich perfekt nach Kalifornien, wo sie jetzt, mit achtzig Jahren, gerade ihren Hausstand auflöst, um künftig nur noch in Marloffstein in der Nähe von Erlangen zu wohnen. Das alljährliche Pendeln fällt ihr mittlerweile schwer, im Winter in Amerika in ihrem Anwesen in Holmby Hills zu wohnen, einem Luxus-Viertel in Los Angeles, die Sommer in Franken zu verbringen.

Der "Bild"-Zeitung sagte sie vor einigen Tagen, sie wolle den Haushalt in den USA auflösen und das Haus verkaufen. Einen "anständigen" Makler für die auf knapp sieben Millionen Dollar geschätzte Immobilie habe sie allerdings noch nicht gefunden. Sie lässt es etwas ruhiger angehen: "Ich habe unheimlich viel Glück gehabt im Leben, unheimlich viel Energie bekommen. Ich glaube, das Aussehen ist gar nicht so wichtig, die Energie, die aus einem rauskommt, ist das eigentlich wichtige."

Golden Globe als Nachwuchsdarstellerin

Ihr größter Erfolg wurde ein Film an der Seite von Paul Newman. 1963 war das, ein spannender Thriller über die Nobelpreisverleihung, "Der Preis". Dafür bekam sie als jahresbeste Nachwuchsdarstellerin einen Golden Globe.