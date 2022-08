Ungewöhnlich starkes Jahr bei den Salzburger Festspielen

Es waren wieder einmal die Frauen, die diese Salzburger Saison zu wahrhaften Festspielen machten, zumindest was die Oper betrifft: Frauen wie die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, die ihre Weltkarriere vor vier Jahren mit einer brillanten Interpretation der Titelrolle von Richard Strauss´ Salome eben hier in Salzburg begann, und die nun in Giacomo Puccinis Einakterzyklus "Il Trittico" gleich drei höchst unterschiedliche Frauencharaktere mit dem ganzen Schmelz ihrer Stimme adelte.

Ungewöhnliche Kombinationen, theatrale Überschreibungen

Diese stimmliche Sternstunde ließ dann auch verschmerzen, dass der sonst psychologisch so feinzeichnende und zugleich immer auch für ungewöhnliche Interpretationen bekannte Regisseur Christof Loy mit diesem "Il Trittico" eher hochwertige Konfektionsware ablieferte.

Das hatte sich bei der ersten Opernpremiere der diesjährigen Festspielsaison noch ganz anders angefühlt, bei der der italienische Regisseur Romeo Castellucci Béla Bartóks "Herzog Blaubarts Burg" szenisch mit Carl Orffs apokalyptischer Oratorienoper "De Temporum Fine Comoedia" kurzschloss. Dabei stellte er nicht den sonst leicht zum Monster-Mann mutierenden Blaubart in den Mittelpunkt, sondern eben die Frau, Judith, dramatisch fulminant ausgestaltet von Ausrine Stundyte.

Abgründig schöne Musik und peitschende Rhythmen

Ihr Eintreten in Blaubarts Burg und das Aufschließen der berühmten sieben Türen installierte Castellucci auf der nur mit ein paar Feuersymbolen erhellten schwarzen Bühne der Salzburger Felsenreitschule als einen überwältigenden Abstieg in die Dunkelheiten der eigenen Seele. Dabei trieb Teodor Currentzis das Gustav Mahler Jugendorchester auf so beeindruckende Weise durch die abgründigen Schönheiten von Bartóks Musik und die peitschenden Rhythmen von Orffs "Spiel vom Ende der Zeiten", dass selbst hartnäckige Kritiker verstummten. Die nämlich hatten den als Klassikrebell gefeierten und verfemten griechischen Dirigenten im Vorfeld dieser Salzburger Festspiele ins Kreuzfeuer genommen, wegen der Verflechtung seines MusicAeterna-Ensembles in russisches Sponsoring.

Aber zurück zu den Frauen, die in diesem Jahr Salzburg musikalische und szenische Sternstunden verschafften: Verdis "Aida" gehörte dazu in Gestalt von Elena Stikhina, die in der überarbeiteten Inszenierung und Videoinstallation der iranischen Künstlerin Shirin Neshat die Frau als das große Opfer jeglicher Form von Krieg und Okkupation zeigte. Und ebenso Leoš Janáčeks "Káťa Kabanová", mit der Corinne Winters ihr brillantes Festspieldebut als gesellschaftlich Ausgegrenzte gab.

Während sich also die Oper der diesjährigen Salzburger Festspiele musikalisch von ihrer besten Seite zeigte und auch thematisch in den Ernst der Weltlage hinabstieg, ließ auch das Schauspiel unter seiner Leiterin Bettina Hering in seinen vier Produktionen nichts unversucht, um sich auf der Höhe der Zeit zu zeigen.

Befragung menschlicher Verlorenheit

Tatsächlich stand mit einer Uraufführung, zwei vollständigen Überschreibungen von klassischen Stoffen und einer ungewöhnlichen Stückkombination ein festspielwürdiges Programm auf dem Spielplan, dem sichtlich der Gestus eingeschrieben war, dem Theater auch dramatisch neue Impulse zu geben.

Dass dabei trotzdem nicht alles gelang, zeigte nur, dass auch Scheitern festspielwürdig sein kann. So war etwa die Überschreibung der zehn Szenen von Arthur Schnitzlers berühmtem "Reigen" durch zehn namhafte Autorinnen und Autoren, inszeniert von der lettisch-amerikanischen Regisseurin Yana Ross, mit Spannung erwartet worden. Die aber entpuppte sich letztlich als ebenso überambitioniert, wie auch die Übertragung des Opfermythos der Iphigenie von Euripides und Goethe in die Gegenwart, die die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak zusammen mit der Dramatikerin Joanna Bednarczyk im Bildungsbürgertum von Heute ansiedelte.

Von ebenso szenischer wie dramatischer Wucht dagegen zeigte sich Ivo van Hoves Verschränkung von Marieluise Fleißers "Fegefeuer in Ingolstadt" und "Pioniere in Ingolstadt" zu einem düsteren Blick in die malträtierte Seele einer jungen Generation. Bleibt die Uraufführung des ersten Stücks des Ausnahmeregisseurs Thorsten Lensing unter dem Titel "Verrückt nach Trost", das sich als schwebend-surreale Befragung menschlicher Verlorenheiten entpuppte und dabei zugleich mit Sebastian Blomberg, Devid Striesow, Ursina Lardi und André Jung vor allem eins war: ein Schauspielerfest und damit ein Festspielglück!