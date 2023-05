Ungeklärter Diebstahl: Juan Carlos soll Gemälde verschenkt haben

Das Verschwinden der drei Gemälde ist nicht der einzige Skandal, mit dem Juan Carlos in dem neuen Buch in Verbindung gebracht wird. So soll er wertvolle Uhren, die ihm als Staatsoberhaupt von prominenten Gästen geschenkt wurden, bei Juwelieren teilweise zu Geld gemacht haben, um damit seinen Freundinnen Wohltaten finanzieren zu können. Der Ex-König habe die Ansicht vertreten, solche Staatsgeschenke seien eine Anerkennung seiner persönlichen Leistung und stünden ihm daher privat zu.

Bürgermeister nennt Skulptur "Schwachsinn"

Derweil wurde Juan Carlos im spanischen Parlament vom linken Politiker Pablo Echenique als "Straftäter" verunglimpft, der nicht etwa mangels Beweisen frei herumlaufe, sondern weil seine Vergehen verjährt seien. Im vergangenen Jahr waren Ermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten eingestellt worden. Echenique verlangte jetzt, alle Porträts und Büsten von Juan Carlos aus den Räumen des spanischen Parlaments zu entfernen. Es soll sich nach der Zeitung "El Espanol" um mindestens acht Kunstwerke handeln, darunter eine Bronzeskulptur: "Ich möchte mir nicht vorstellen, was eine internationale Delegation aus einem demokratischen Land denkt, die nach Spanien kommt und sieht, dass wir ein Bild eines Verbrechers an der Wand des Abgeordnetenhauses hängen haben", so Echenique bei einer Pressekonferenz.

Damit nicht genug der Schmähungen: Ausgerechnet während einer Stippvisite von Juan Carlos in Spanien - der Royal lebt ansonsten in Abu Dhabi - präsentierte der junge chilenische Künstler Nicolás Miranda im Herzen Madrids an der Puerta del Sol eine provokantes Skulptur, wenn auch nur für acht Minuten. Juan Carlos richtet sein Gewehr auf das Wahrzeichen und Wappentier der spanischen Hauptstadt, einen Bären, der Erdbeeren knabbert. Diese Satire mit dem Titel "Parasitäre Strategien zum Überleben in einer grausamen Welt" sollte wohl auf die umstrittenen Aktivitäten von Juan Carlos als einstigem Großwildjäger auf Elefanten-Pirsch zielen. Miranda hatte sein Werk ohne Genehmigung aufgestellt, der konservative Bürgermeister Madrids bezeichnete es als "Schwachsinn" und nannte den Künstler einen "Idioten". In chilenischen Medien hieß es, Miranda habe in Spanien immerhin "Eindruck gemacht".