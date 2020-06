"Unfollow": Lukas Jüligers Comic über Klimawandel und Gewalt

Der junge Mann ist ein Medienstar. Er heißt Earthboi, das dunkle Haar trägt er lang, sein Körper ist voller Tätowierungen – sie zeigen ausgestorbene Tierarten. Earthboi lebt im Regenwald und sendet fortwährend digitale Botschaften in die ferne Zivilisation, in ihnen beschwört er die Schönheit der Natur und des Lebens. Und er weiß gut, was, in Folge des beständigen Raubbaus des Menschen an der Natur auf dem Spiel steht. Die Hauptfigur in Lukas Jüligers Graphic Novel "Unfollow" ist eine Personifizierung der gesamten Erdgeschichte.

"Ganz ursprünglich war der Gedanke, wie sähe das aus, wenn die Natur sich wehren könnte und ausdrücken könnte durch ein Gefäß, das kommunizieren kann", so Lukas Jüliger im Gespräch. "Daraus wurde dann am Ende die Hauptfigur, die fleischgewordene Natur. Die ganzen anderen Dinge – Social Media – das kam ganz natürlich dazu. Denn natürlich würde diese Person das Ganze über soziale Medien machen, weil das der direkte Draht zu den Menschen ist."

Von der meditativen App zur radikalen Sekte

Später gründet dieser Earthboi zusammen mit seiner Partnerin Yu und anderen Vertrauten eine Kommune für ein besseres, ein nachhaltigeres Leben. Sie bauen ein Gewächshaus und posten unter anderem Kochrezepte. Und sie kreieren eine App, die den vielen Nutzerinnen und Nutzern jenseits der Wälder meditative Eindrücke aus der Natur vermittelt – ein Sinnbild für die weitgehende Entfremdung der Zivilisation von der Natur. Doch die schöne Harmonie existiert letztlich nur an der Oberfläche. Der Traum von einer anderen Existenz führt zu Terror und Gewalt: Earthbois Gemeinschaft entpuppt sich als radikale Sekte. Ihre Angehörigen – zusammen ein Wir – bilden die Erzählstimme im Comic.

"Die sind ihm ganz nah, die ganze Zeit", sagt Lukas Jüliger über die Erzählerfiguren in seinem Comic. "Sie erzählen die Geschichte – und erzeugen durch diese Geschichte eigentlich den Mythos Earthboi, auf den sie zum Schluss ihre eigene Bewegung aufbauen. Das ist fast so eine Art Evangelium, was sie da schmieden. Irgendetwas zwischen Evangelium und Rockstar-Biographie, die sie schreiben."