Unfall bei Drachenfest-Umzug: "Junger Frau geht es gut"

Eine 20-jährige Reiterin, die am Sonntag beim Festzugs der Further Drachenstich-Festspiele von einem Pferd abgeworfen wurde, kann wohl am Montag das Krankenhaus wieder verlassen. Das hat Bürgermeister Sandro Bauer (CSU) auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitgeteilt.

Prellungen und eine Gehirnerschütterung

Er hatte mit der jungen Frau am Sonntag noch persönlich über WhatsApp Kontakt und konnte sich über den Gesundheitszustand informieren. Die junge Frau habe bei dem Unfall eine leichte Gehirnerschütterung und Prellungen erlitten.

"Gott sei Dank ist nichts gebrochen. Sie hatte ja über Schmerzen im Bereich des Beckens und der Hüfte geklagt. Es geht ihr aber schon wieder gut." Bürgermeister Sandro Bauer

Der Unfall sei glimpflich abgelaufen, es hätte auch schlimmer enden können, sagte Bauer. Das Pferd war während des Umzugs plötzlich gestiegen, die erfahrene Reiterin habe daraufhin das Gleichgewicht verloren und sei rückwärts vom Pferd gefallen. Dabei sei auch das Pferd nach hinten umgekippt und stürzte auf die 20-Jährige.

Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, ein Notarzt war kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Der Festzug mit knapp 1.400 Mitwirkenden musste am Sonntag für etwa 20 Minuten unterbrochen werden. Derzeit finden in Furth im Wald die Drachenstich-Festspiele statt. Das älteste Volksschauspiel Deutschlands dauert noch bis zum 18. August.

Bis zu 80.000 Besucher in Drachenstich-Zeit erwartet

Allein bei den Festspielaufführungen werden insgesamt bis zu 20.000 Zuschauer erwartet. Zusätzlich werden in der Drachenstichzeit nacheinander noch ein großes Volksfest mit Vergnügungspark gefeiert (ab 10.8. bis einschließlich 19.8.), außerdem am 17.8. der Kinderdrachenstich mit historischem Kinderfest in der Further Altstadt und ab 15.8. (bis 18.8.) das große Mittelalterspektakel "Cave Gladium". Insgesamt erwartet Furth im Wald in den zwei Wochen 60.000 bis 80.000 Besucher.

Drachenspektakel hat 500 Jahre alte Tradition

Der Drachenstich gilt als das älteste Volksschauspiel Deutschlands, weil das Drachenstechen, das auf die Legende vom Heiligen Georg zurückgeht, in Furth schon seit 500 Jahren Tradition hat. Ursprünglich war die Tötung eines symbolischen Drachen nur Teil der Fronleichnamsprozession, auch in anderen Städten Bayerns. In Furth im Wald hielt man aber an dem religiösen Brauch fest und entwickelte daraus später ein Schauspiel. Auch dieses Spiel wurde dann mehrfach geändert, ebenso wie der Drache, der durch die Zeiten immer aufwendiger gestaltet wurde.