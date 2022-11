Unesco erklärt deutschen Kandidaten zum immateriellen Kulturerbe

Der Moderne Tanz wird in die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Darüber entschied der Ausschuss der Weltkulturorganisation, der sich aus 24 Vertragsstaaten zusammensetzt, in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Dass die Weltkulturorganisation den Modernen Tanz in Deutschland auf diese Weise auszeichne, sei "ein wichtiger Schritt und eine sehr gute Nachricht", erklärte Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Grüne). Mit der Baguette- und der Rum-Handwerkskunst wurden auch echte Wahrzeichen Frankreichs und Kubas gewürdigt.

Deutscher Kandidat wird auf die Unesco-Liste genommen

Der Unesco-Ausschuss zum Immateriellen Kulturerbe tagt seit Montag und noch bis Samstag in Marokkos Hauptstadt Rabat. Einziger deutscher Kandidat war in diesem Jahr die Praxis des Modernen Tanzes in Deutschland. Es handele sich dabei um eine "kreative Ausdrucksform, die den Tanz von Grund auf verändert hat und heute Bühnen wie Tanzausbildung gleichermaßen prägt", erklärte die deutsche Unesco-Kommission in Bonn.