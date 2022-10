"Unersetzlich geworden": Wird Söldnerführer Putin gefährlich?

"Was die wachsende Popularität angeht, strebe ich nicht danach", so Jewgeni Prigoschin (61) am 31. Oktober in einer Stellungnahme: "Meine Aufgabe ist es, meine Pflicht gegenüber dem Vaterland zu erfüllen, und derzeit habe ich nicht vor, irgendwelche Parteien zu gründen, geschweige denn in die Politik zu gehen." Immerhin, dass er sich zu solchen "bescheidenen" Bemerkungen veranlasst sah, spricht für das Selbstbewusstsein des zwielichtigen Oligarchen.

Erst Ende September bekannte er sich öffentlich dazu, der Investor hinter dem weltweit gefragten privaten Militärunternehmen "Gruppe Wagner" zu sein. Bis dahin gab es viele unbestätigte Gerüchte über die Hintermänner des Söldnerheers. Als Chef des Gastronomie-Konzerns "Konkord", Putin-Vertrauter und umtriebiger Ultra-Patriot teilte Prigoschin schließlich mit, er sei 2014 auf die Idee gekommen, eine Truppe zu gründen, die die "Russen beschützen" sollte. Damals habe er sich, wie viele andere Geschäftsleute auch, die vorhandenen Sicherheitsleute angesehen und sei dabei enttäuscht worden: "Ich erkannte schnell, dass unter all diesen 'Kosaken' und der anderen Hälfte der paramilitärischen Kameraden Betrüger waren, und die Hälfte derjenigen, die das Geld genommen haben, hat Freiwillige angeheuert und sie nackt und barfuß in den Tod geschickt."

"Seine Autorität und sein Einfluss wachsen"

Infolgedessen habe er sich mit Experten zusammengesetzt und am 1. Mai 2014 sein eigenes privates Militärunternehmen gegründet: "Es gab schwierige und sehr schwierige Zeiten. Jeder Hund versuchte, uns zu bespucken, und, wie Sie wissen, auch mich, indem uns alle nicht existierenden Sünden und Vergehen zugeschrieben wurden." Tatsächlich war die für ihre Gewalttaten berüchtigte "Gruppe Wagner" nicht nur in der Ost-Ukraine gefragt, sondern auch in Syrien, Lateinamerika und bei, wie es Prigoschin ausdrückte, "mittellosen Afrikanern". Inzwischen soll Prigoschin rund 30.000 Söldner allein an der Front im Ukraine-Krieg im Einsatz haben, genug, um in Russland ein Machtfaktor zu sein, und zwar einer, der im Kreml sehr ernst genommen wird.

"Nach seiner eigener Aussage wachsen seine politische Autorität und sein Einfluss", so der Politologe Konstantin Kalatschew in einem Interview gegenüber dem Portal "Argumenti": "Von außen sieht es so aus, als hätte Prigoschins politisches Gewicht während der militärischen Spezialoperation um eine Größenordnung zugenommen: Er ist unabdingbar, ja unersetzlich geworden." Unmittelbarer Anlass für diese Feststellung: Prigoschin scheute sich nicht, den Gouverneur von St. Petersburg, Alexander Beglow, öffentlich der Korruption und der Organisierten Kriminalität zu beschuldigen.

Zur beruflichen Zukunft des umstrittenen Politikers sagte Prigoschin, er habe "im Moment keinen eigenen Kandidaten", werde aber für denjenigen eintreten, der "für die Stadt am effektivsten" sei. Schon in früheren Jahren hatte Prigoschin den Gouverneur kritisiert, mal wegen angeblicher Mängel bei der Müllbeseitigung, mal wegen nicht geräumten Schnees. Das russische Wirtschaftsblatt "Kommersant" vermutet dahinter Streitereien um lukrative Immobiliengeschäfte.

"System steht unter Stress"

So eine Wortwahl aus dem Munde eines Unternehmens ist im autoritär regierten Russland äußerst ungewöhnlich. Vor einer Woche hatte die "Washington Post" bereits berichtet, kein anderer als Prigoschin sei es gewesen, der Putin auf die Unfähigkeit der Generäle und die tatsächlichen Verhältnisse an der Front aufmerksam gemacht habe. Der Söldnerchef wolle "politische Anerkennung", wurde in diesem Zusammenhang ein Gewährsmann zitiert: "Geld reicht ihm nicht mehr. Ich denke, er müht sich wirklich darum, einen offiziellen Status zu erreichen."

Die "Washington Post" verwies darauf, dass Prigoschin als "Hot Dog-Verkäufer" in Putins Heimatstadt St. Petersburg angefangen und insgesamt neun Jahre im Gefängnis gesessen habe, wegen mehrerer Raubüberfälle und weiterer Verbrechen. Später brachte es Prigoschin mutmaßlich durch Protektion zum Gastro-Konzern, viel beschäftigten "Kreml-Koch" und soll eine russische "Trollfabrik" von Fake-News im Netz finanziert haben. Wie auch immer: Expertin Fiona Hill von der Brookings Institution glaubt, dass der "Wagner"-Investor jetzt nach der Macht greift: "Das zeigt wirklich, dass das System unter Stress steht, wenn diese Leute anfangen, sich so in den Vordergrund zu spielen."

"Er leistet einen großen Beitrag"

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte Anfang Oktober gesagt: "Herr Prigoschin ist ein Bürger Russlands. Das ist das Wichtigste und Maßgeblichste. Ein Unternehmer, und Sie wissen, dass er untröstlich ist über das, was gerade passiert, und er leistet einen großen Beitrag, der tatsächlich so hilfreich ist wie vieles, was Unternehmer in unserem Land tun."