"Unerschrocken": Natalie Amiri bekommt Münchner Publizistikpreis

Der Publizistikpreis der Stadt München ist mit 10.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre – im Wechsel mit dem Literaturpreis und dem Übersetzerpreis – verliehen. In diesem Jahr geht er an die Journalistin Natalie Amiri. Die Deutsch-Iranerin berichtet immer wieder über die schwierige Situation in Staaten wie Iran, Afghanistan oder Syrien. Von 2015 bis 2020 leitete Amiri das ARD-Studio in Teheran. Im Mai 2020 musste sie die Leitung aus Sicherheitsgründen abgeben. Ihr Buch "Zwischen den Welten" über ihre Erfahrungen im Iran wurde 2021 zum Bestseller. Derzeit moderiert sie den ARD-Weltspiegel und das BR-Magazin euroblick. Das Medium Magazin kürte sie bereits zur Journalistin des Jahres.

In der Begründung der Jury zum Publizistikpreis heißt es: "Natalie Amiris Arbeit zeichnet sich bei aller journalistischen Objektivität durch eine besondere Nahbarkeit aus. Ihre Reportagen aus dem Ausland gehen über die Schilderung reinen Regierungshandelns hinaus und bringen den Fernsehzuschauer*innen und Leser*innen die Lebenswelten der dortigen Menschen näher, geben realistische Einblicke in ihre Wünsche, Sehnsüchte und die mitunter innere Gespaltenheit zwischen ‚Ost und West‘. Als Frau hat Natalie Amiri nochmal mehr Zugänge zu den Bevölkerungen im Iran oder Afghanistan, denn Journalisten ist hier meist qua Geschlecht der Zugang zum weiblichen Teil verwehrt. Natalie Amiris Schilderungen werden hierdurch ganzheitlicher und tief. Sie informieren genau, einfühlsam und auch in kritischen Situationen unerschrocken und hartnäckig – und tragen so dazu bei, dass die Menschen in den Krisenregionen nicht vergessen werden".

Einfühlsam und unerschrocken

Amiris jüngstes Buch "Afghanistan. Unbesiegter Verlierer" widmet sich der Situation der Frauen in dem Land, die seit der Machtergreifung der Taliban sämtlicher Rechte beraubt sind. Immer wieder erreichen sie Hilfemeldungen von Frauen aus der Region, erzählt sie im Interview mit der kulturWelt auf Bayern 2.

"Wir, die in Deutschland geboren sind, waren noch nie in so einer Situation. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie große Angst diese Frauen haben. Dann auf der sicheren Seite der Welt zu sitzen und eine Antwort zu finden, ist unglaublich schwierig. Was also was soll man machen? Viel Glück kann man nicht wünschen. Konkrete Hilfe kann ich Ihnen nicht anbieten. Ich kann sie darauf vertrösten, dass die Bundesregierung gerade dabei ist, ein Hilfsprogramm aufzustellen. Das ist natürlich bitter, denn viele, viele, die in den großen Städten gewohnt haben, selbständig waren, emanzipiert waren, haben von heute auf morgen alles verloren. Und diese Frauen versuchen gerade, aus dem Land zu kommen, denn sie haben kein Leben mehr. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die auf dem Land nie von ihrer Freiheit, von den Möglichkeiten der Freiheit erfahren haben. Für die hat sich das Leben nicht geändert. Aber für die Frauen, die im Grunde genommen ein Leben gelebt haben wie wir, die haben von heute auf morgen alles verloren."

Im Kontakt mit der weiblichen Bevölkerung kommt Amiri zugute, dass sie selbst eine Frau ist und dass sie Dari spricht. "Dadurch, dass ich diese Sprache spreche, habe ich natürlich sehr viel Zugang zu den Menschen, kann besser auf sie eingehen. Und sie haben auch größeres Vertrauen zu mir, weil sie in ihrer eigenen Sprache ihre Probleme erzählen können."

Wir müssten täglich über diese Länder berichten

Angesichts des Kriegs in Europa stehen Afghanistan und auch der Iran derzeit eher nicht im Zentrum der westlichen Aufmerksamkeit. Dabei ist die Aufmerksamkeit für die Betroffenen vor Ort unglaublich wichtig, sagt Amiri: "Gerade gestern kam die Nachricht, dass Frauen im Iran auch nicht mehr in der Werbung auftauchen dürfen und gerade werden unglaublich viele Menschen verhaftet: Mohammad Rasoulof, der Berlinale-Gewinner dieses Jahres, oder Jafar Panahi, der Regisseur von 'Taxi Teheran', sie alle sitzen gerade im Gefängnis. Da ist eine wahnsinnige Unterdrückungsmaschinerie losgegangen. Wenn wir nicht hinschauen – und das tun wir gerade nicht und das wissen die Machthaber, die Despoten in diesen Regimen – dann machen sie, was sie wollen. In den Nachrichten müssten wir eigentlich jeden Tag gerade über diese Länder berichten, weil so unglaublich viel passiert. Ich denke, wir haben schon eine Verantwortung, auch für einen anderen Teil der Welt."

Von 2015 bis 2020 hat Amiri das ARD-Studio in Teheran geleitet. In ihrem Buch "Zwischen den Welten: Von Macht und Ohnmacht im Iran" spricht Amiri auch darüber, warum sie das Land schließlich verlassen habe: Das Risiko war einfach zu groß geworden – auch nach offizieller Einschätzung des Auswärtigen Amtes. Und auch ein Aufenthalt in Afghanistan ist für die kritische Journalistin natürlich hochriskant.

"Ich bin ja keine Maschine. Ich bin ja auch ein Mensch, der auch Ängste teilweise hat und auch eine Verpflichtung meiner Familie, meinen Freunden gegenüber, dass ich dann doch lebend zurückkomme. Und ich saß im Flugzeug und dachte mir, das ist jetzt das letzte Mal. Aber das ist jetzt schon ein paar Monate wieder her. Und jetzt ist das Gefühl, das ist wie bei einer Geburt, glaube ich: Ganz viele Frauen erklären, dass sie während der Geburt sagen, nie wieder ein Kind. Und nach ein paar Monaten haben sie es vergessen. So ein bisschen fühlt sich das bei mir auch an. Also diese Gedanken sind wieder ganz weit weg und die Energie ist wieder da für weitere Berichterstattung."

Natalie Amiris Bücher "Zwischen den Welten: Von Macht und Ohnmacht im Iran" (2021) und "Afghanistan. Unbesiegter Verlierer" (2022) sind im Aufbau-Verlag erschienen.