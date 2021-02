Wortwitz, Wortwahn: Die Wiederentdeckung des Johann Jakob Spreng

Mit dem Wörterbuch des 21. Jahrhunderts würde man diesen Wörtersammler des 18. Jahrhunderts wohl einen Freak nennen: Johann Jakob Spreng, geboren 1699 in Basel, Theologe, Professor. Und von seiner großen Idee ganz besessen - oder: beseelt, das ist ja immer ein schmaler Grat.

Spreng will ein Wörterbuch erstellen, wie die Welt noch keines gesehen hat. Groß. Komplett. Nicht mit lateinischen, sondern mit deutschen Erklärtexten. Spreng will nichts verfaulwitzen und trägt zusammen, was er an Begriffen nur finden kann: aus Predigtsammlungen, Medizinvokabeln, alten Chroniken - jahrzehntelang macht er das, bis er selbst ganz pfoserachtig ist, runzelicht und schrumpficht.

"Ja, Freak finde ich ein gutes Wort", sagt Nicolas Fink, "denn bei Spreng merkt man schon: Der ist sehr begeistert von der Sprache und ihren Möglichkeiten. Und eine enorme Sammlernatur ist er auch, der wühlt sich wirklich durch sämtliche Texte."

durenbutzen, durigeln, Durstschlange, Dusel, Duttenbirne

Nicolas Fink, ist angehender Germanist in Basel - und hat nun ein Buch herausgebracht, das Größe, Schönheit und Tragik der Basler Wörtersammlung schon im Namen trägt: "Unerhörte Auswahl vergessener Wortschönheiten aus Johann Jakob Sprengs gigantischem, im Archive gefundenen, seit 250 Jahren unveröffentlichten deutschen Wörterbuch." Denn Spreng konnte sein Glossarium zwar fertigstellen und rechtfertigen, also: von Fehlern säubern. Allein: Seine Crowdfunding-Kampagne war erfolglos, das Buch mit seinen fast 100.000 Einträgen wurde nie gedruckt. Es geriet in die Unibibliothek Basel und dort in Vergessenheit. Bis jetzt.

Struckeln, Strüdel, Strutzel, Stutzel,

tuckelbollen, Tuili, tülpen, Tüpfe - diese Wörter gibt es nun wieder. Nicolas Fink hat das Spannendste, Interessanteste, Absurdeste zusammengestellt, das Sprengs riesiges Manuskript-Konvolut zu bieten hat. Fink hat Wortschönheiten gefunden wie den Großoberältervater ("dritter Urahnherr; atavus"), die Dreusche ("plauderhaftes Weib, Kreischerinn") oder auch die Redewendung Arsch und Mond. Dahinter verbirgt sich der wohl erste Diss-Track der Battle Rap-Geschichte, ein Vers von Walther von der Vogelweide: Herr Walther ist das Korn, ihr seid die Spreu. Singet ihr eins, er singet dreu! Ihr seid so gleich wie Arsch und Mond, gelich als ars und mane.

"Ja, das finde ich einfach großartig, nicht", sagt der Schweizer Fink. "Wenn man sich abheben will von anderen, die eigene Qualität ins Zentrum bringen - das ist auch etwas, das Spreng ausmacht. Und nicht zufällig, dass er das ausgewählt hat."