"Unendlich still": Zeitgenössische Kunst auf Friedhöfen

Herausforderung für Künstler

Insgesamt sieben Künstler zeigen ihre Arbeiten auf dem Johannisfriedhof. Jeder hat eigens für die Ausstellung ein neues Kunstwerk geschaffen. Einer von ihnen ist der Nürnberger Matthias Ströckel. Mit seinem Kunstwerk nimmt er Bezug auf den Tod, aber auch das Leben: Schatten und Licht.

Mit Neonlicht gegen die Dunkelheit

In einem handelsüblichen Gewächshaus hat Matthias Ströckel der Nürnberger Künstler auf der Rückseite eine Solarplatte installiert. Sie bringt im Innenraum einen Schriftzug zum Leuchten. Es ist die Zeile eines Gedichts von Dylan Thomas: "Do not go gentle into that good night." Es handelt von einem Sohn, der seinen sterbenden Vater dazu aufruft, um sein Leben zu kämpfen und nicht "gelassen in die gute Nacht zu gehen". Diese Lichtinstallation ist ein Aufruf, sich der Vergänglichkeit des Lebens bewusst zu machen und Verantwortung für das eigene Dasein zu übernehmen.

Trauer und Lebensfreude

Licht und Dunkel als Metapher um über Leben und Tod nachzudenken. Für Pfarrer Ulrich Willmer von St. Johannis öffnet das außergewöhnliche Kunstprojekt "Unendlich still" den Friedhof zu einem neuen Erfahrungsfeld. Viele der hier ausgestellten Kunstwerke sind als Metapher zu sehen, über das Leben wie den Tod nachzudenken.

Über 300 Glocken über den Gräbern

Über 300 filigrane Glöckchen an dünnen Stahlstangen montiert, stehen vor 300 Gräbern. Die Höhe variiert: Je länger der oder die Verstorbene tot ist, desto höher ist der Stab. Diese Installation will auf eine mögliche Reise der Seele verweisen. Mit Glocken, die an Totenglocken erinnern oder jene, die ein freudiges Ereignis ankündigen.

Augenzwinkernd gegen Totenkult

Die Künstler, die hier ausstellen, haben sich alle eingehend mit dem Johannisfriedhof befasst. Susanne Stiegeler nimmt in ihrer Arbeit auf Albrecht Dürer Bezug, dessen Grab auf dem Johannisfriedhof zu finden ist. Ihre Arbeit, die in der Johanniskirche hängt, bezieht sich auf das berühmte Selbstbildnis des Künstlers im Pelzrock. In einem goldenen Barockrahmen ist ein Stück Fell als eine Art Reliquie gerahmt, verziert mit zahlreichen Perlen.