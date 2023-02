"Undankbare Aufgabe": Wie erschöpft ist Russland?

"Prognosen während des Krieges abzugeben, ist eine undankbare Aufgabe. Ich dachte, der Krieg würde dieses Jahr im Spätherbst enden. Nun sehe ich dieses Jahr kein Ende dieses Krieges", so ein russischer "Ultra-Patriot" mit bemerkenswerter Demut. Grund für die neue Bescheidenheit im nationalistischen Lager sind aus Moskauer Sicht beunruhigende Nachrichten von der Front, hohe Verluste, stockender Nachschub und eine unübersichtliche politische Situation.

Söldnerchef soll nicht mehr zitiert werden

Im Kreml wächst offenbar die Nervosität, denn nach Informationen verschiedener Telegram-Kanäle und der "Moscow Times" gab die Propaganda-Abteilung die neue Devise aus, wonach staatliche gesteuerte Medien die Aktivitäten der Privatarmee "Wagner" nicht mehr würdigen sollen. Vor allem sollen die Zitate von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin nicht mehr verbreitet werden. Stattdessen ist dem Kreml daran legen, die Leistungen der offiziellen "Angriffseinheiten", "russischen Fallschirmjäger" und "Luftlandeeinheiten" herauszustellen.

Grund für die Anweisung soll eine Beschwerde von Verteidigungsminister und Putin-Intimus Sergej Schoigu sein, der von Nationalisten herbe kritisiert wird und mit ansehen musste, wie sie seine Armee regelmäßig schmähen, während die "Wagneriten" hymnisch gepriesen werden. Kein "Stern" dürfe heller strahlen als der von Generalstabschef Waleri Gerassimow, vermuten Militärblogger mit guten Beziehungen zur "Wagner"-Truppe, deshalb sei die neue Marschrichtung der Propagandisten aus deren Sicht "absolut logisch".

"Waagschale hat sich neu ausgerichtet"

Nach Angaben des US-Nachrichtenportals Bloomberg hatte Prigoschin unter Putin-Vertrauten und Oligarchen besonders mit seinem Aufruf zu 'stalinistischen Repressionen' gegen Geschäftsleute, die den Krieg nicht enthusiastisch genug unterstützten, für Aufruhr gesorgt. Wohlhabende Russen fürchteten bei so viel Verbalradikalismus um ihre Sicherheit. Zuletzt war der Söldnerführer beim Regime mit seiner Vorherwage angeeckt, der Krieg werde noch mindestens zwei Jahre dauern, wenn es "nur" darum gehe, die von Russland annektierten Gebiete zu besetzen. Wenn Putin bis zum Dnepr vorrücken, also die Ukraine aufteilen wolle, werde das sogar drei Jahre in Anspruch nehmen.

Mit seinem Pessimismus steht Prigoschin keineswegs allein da. Einer der Blogger verweist auf die Aufstellung ukrainischer Reserven und die unermüdlichen Waffenlieferungen des Westens: "Fast ein Jahr nach dem Start der Spezialoperation, als die Streitkräfte der Ukraine und des Westens zunächst die Ressourcen der russischen Streitkräfte erschöpfen wollten, hat sich die Waagschale neu ausgerichtet - jetzt muss Russland darauf setzen, den Feind zu ermüden. Und in sieben oder acht Monaten kommt das Ergebnis immer noch rechtzeitig."

"Leider versorgt uns niemand mit Waffen"

Blogger Vladlen Tatarsky mit 540.000 Followern warnt ebenfalls vor Ungemach: "Die Mobilisierung, die wir im Herbst durchgeführt haben, würde es uns ermöglichen, eine normale Reserve zu bilden, die wir jetzt in den Kampf bringen könnten. Aber leider versorgt uns niemand mit Waffen, und die Wirtschaft wurde nicht auf Kriegsbetrieb umgestellt, so dass es nicht möglich war, die von Grund auf neu geschaffenen Einheiten auch nur mit einigen schweren Waffen auszustatten. Was als nächstes passieren wird, ist schwer vorherzusagen."

Russland sei derzeit dabei, wertvolle Zeit zu verlieren, so der kremlnahe Politologe Sergej Markow sehr besorgt, und Militär-Experte Alexander Chodakowski empfiehlt Russland mangels Personal und Ausrüstung dringend, alle Offensiven vorerst aufzugeben und konsequent auf Verteidigung zu setzen: "Denn wir wissen nicht, wie wir mit den Kräften und Mitteln, die wir haben, vorrücken sollten. Es gibt nicht genug Informationen, Training und Ausrüstung, um den Raum zwischen den eroberten Orten zu füllen, bis der Feind unschädlich gemacht werden kann."

Leider wirke eine "Defensive" in der Regel aber so, als ob der Feind die Initiative habe, klagt Chodakowski. Die russische Öffentlichkeit erwarte jedoch "filmreife Vorstöße" wie bei Prigoschins Söldnern. Politisch sei es heikel, wenn "Millionen von Beobachtern auf gute Nachrichten von der Front" hofften, und diese ausblieben: "Die öffentliche Meinung ist nicht so, wie man es gerne hätte." Trotzdem bleibt der Blogger dabei, dass Russland sich momentan auf den erreichten Positionen eingraben sollte: "Deshalb habe ich gesagt und denke weiterhin, dass es jetzt optimaler ist, mit den Mitteln der Defensive auf den gehaltenen Linien zu agieren und dort das Potenzial zu sammeln und vorzubereiten, das für eine umfassende Offensive erforderlich ist."

"Superoffensive erwarte ich in naher Zukunft nicht"

Ekaterina Stepanenko, Expertin des American Institute for the Study of War will unterdessen eine "ziemlich langsame Bewegung" der russischen Streitkräfte wahrnehmen: "Ich bin mir nicht sicher, ob Russland jetzt die Kraft hat, eine Offensive zu starten, wie sie es sich dort vorstellen. Wir haben keine Verbesserung der Kompetenz ihrer Streitkräfte gesehen, wir haben keine starken Änderungen in der Disziplin oder eine zusätzliche Ausbildung mobilisierter Einheiten gesehen. Dass wir also eine Art Superoffensive sehen werden, die die Grenze der Region Donezk erreichen wird, erwarte ich in naher Zukunft nicht und ich bin nicht sicher, ob sie das in sechs oder zwölf Monaten schaffen werden. Und ich denke, wenn der Westen der Ukraine zusätzliche Waffen gibt, werden wir vielleicht sogar eine Art Höhepunkt dieser Offensive sehen, die dann den Ukrainern helfen wird, eine neue Gegenoffensive zu starten. Vielleicht im Sommer."

Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass die russische Armee in den letzten zwei Wochen Rekordverluste bei Menschen und Material an der Front hinnehmen musste. Die Rede ist von über 800 Soldaten täglich, die gefallen sind oder verwundet wurden, vier Mal mehr als in früheren Phasen des Kriegs: "Der Grund für die hohen Verluste sind mehrere Faktoren, darunter ein Mangel an geschultem Personal, Koordination und Nachschub an der Front."