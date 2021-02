Unbewiesene Missbrauchsvorwürfe: Armie Hammers Karriere im Fall

Wer im Netz derzeit Informationen zu Armie Hammer sucht, wird sehr schnell auf die bislang unbewiesene Behauptung stoßen, er habe kannibalistische Fantasien. Quelle dieses Gerüchts sind unter anderem diverse Interviews von seinen Ex-Partnerinnen. So schilderte Ex-Freundin Courtney Vucekovich am 14. Januar detailreich dem Boulevard-Magazin "Page Six", der Schauspieler habe ihr gegenüber fantasiert, er wolle ihr die Rippen brechen und diese am liebsten grillen. Das Model Paige Lorenze, ebenfalls mal mit Hammer liiert, hatte der britischen "Daily Mail" am 24. Januar gesagt, sie sei wegen ihrer viermonatigen Beziehung "traumatisiert". Gleichzeitig präsentierte sie im Fernsehen eine Narbe, die ihr Hammer zugefügt habe und zählte zahlreiche Gewaltfantasien auf, die Hammer geäußert haben soll, von "Messerspielen" war die Rede, außerdem habe er gedroht, seinen Hund zu "erwürgen".

Das alles nimmt das Branchenblatt "Variety" zum Anlass, die Frage zu stellen, ob es in diesem Fall nicht weniger um Hammer, als um die Macht der sozialen Medien geht. Der Schauspieler habe nach Einschätzung von Experten gute Chancen bei einem Verleumdungsprozess, so "Variety", doch bisher habe der Schauspieler keine rechtlichen Schritte unternommen. Fest steht: Hammer, der aus dem Film "Call Me by Your Name" von 2017 einem größeren Publikum bekannt ist und bisher vorzugsweise als "romantischer Liebhaber" besetzt wurde, wird bei zwei geplanten Produktionen nicht dabei sein. Bei Paramount Plus sollte er in einer TV-Serie über die Entstehung des legendären Filmklassikers "Der Pate" auftreten, an der Seite von Jennifer Lopez war er ursprünglich für die Komödie "Shotgun Wedding" besetzt.

Hammer will sich um seine Kindern kümmern

In einem Statement, das er an das Fachblatt "Deadline" verschickte, behauptete Hammer Mitte Januar, er selbst habe sich aus den Projekten zurückgezogen: "Ich antworte nicht auf die falschen Behauptungen, aber im Lichte der hinterhältigen und fadenscheinigen Online-Angriffe auf mich, kann ich nicht guten Gewissens für vier Monate meine Kinder im Stich lassen, um einen Film in der Dominikanischen Republik zu drehen." Im Gegensatz dazu will "Variety" aus zuverlässigen Quellen erfahren haben, dass der Schauspieler seitens der jeweiligen Produzenten dringend aufgefordert wurde, aus seinen Verträgen auszusteigen.