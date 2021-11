Unbekannter Song mit George Harrison und Ringo Starr entdeckt

Der Corona-Lockdown hat in Großbritannien ein bislang verschollenes Stück Musikgeschichte wieder zum Vorschein gebracht, wie mehrere Medien nun berichten. Beim Stöbern auf einem Dachboden in der Stadt Birmingham tauchte ein Song auf, der dort Jahrzehnte lang im Verborgenen schlummerte und einst von dem 2001 gestorbenen Beatle George Harrison und seinem Bandkollegen Ringo Starr (81) eingespielt worden war.

Das Musikstück mit dem Titel "Radge Shaam" stammt aus der Feder des Journalisten Suresh Joshi, der die Beatles mit dem indischen Yoga-Guru Maharishi Mahesh Yogi bekannt gemacht hatte, wie das Beatles-Museum in Liverpool am Mittwoch mitteilte.

So klingt der entdeckte Song

Die Band hatte sich Ende der 1960er Jahre einige Zeit von dem Guru inspirieren lassen und war für Unterrichtsstunden sogar nach Indien gereist. Die Aufnahme aus dem Jahr 1968, bei der Harrison an der Gitarre und Starr am Schlagzeug zu hören sind, wurde zunächst etwa 100 Personen im Liverpooler Beatles-Museum vorgespielt. Die BBC präsentierte den Song dann am vergangenen Mittwoch erstmals On Air in einer ihrer Radiosendungen (hier im Player ab 2 Stunden 28 Minuten zu hören).

Darauf ist nach Angaben der BBC der Sänger Aashish Khan zu hören, der auf Hindi singt. George Harrison spielt ein längeres Gitarrensolo und sein Beatles-Kollege Starr ist für die Backbeats verantwortlich. Entstanden ist die Aufnahme in den Londoner Trident Studios, in denen die Beatles zu der Zeit den Song "Hey Jude" aufnahmen. Starr und Harrison hätten angeboten, für den nun entdeckten Song Gitarre und Schlagzeug einzuspielen.

Harrison-Haus in Liverpool wird versteigert

Die Einnahmen aus dem Verkauf des Stücks sollen einem wohltätigen Zweck zugute kommen. "In dem Song geht es um das Konzept, dass wir alle eins sind und die Welt eine Auster – etwas, das uns während der Pandemie allen klar geworden ist", sagte Joshi einer Mitteilung zufolge. Der 50 Jahre alte Song könne deswegen gar nicht aktueller sein.

In Großbritannien lässt sich gerade ein weiteres Stück Beatles-Geschichte erwerben: Das Haus, in dem George Harrison aufwuchst und die Beatles unter anderem auch übten, wird derzeit versteigert. Laut Medienberichten wird für die Immobilien in Liverpool ein Preis von 200.000 Pfund erwartet – dafür gibt es dann auch ein Reihenhaus mit drei Schlafzimmern. Im Vergleich zu anderen Fan-Devotionalien, wie dem letzten Konzert-Outfit der Sängerin Amy Winehouse, das jüngst für 243.000 Dollar versteigert wurde, geradezu ein Schnäppchen.