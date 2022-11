Unaussprechliches tanzen – Missbrauchsaufarbeitung durch Kunst

Die Tänzerinnen und Tänzer tragen weiße Masken, als sie auf die Bühne kommen, über ihnen schweben schwarze Luftballons, alles ist in blaues Licht getaucht. So beginnt die Tanz-Performance in der Herz Jesu-Kirche im Münchner Stadtteil Neuhausen in der sich die Mitwirkenden mit Missbrauchserfahrungen auseinandersetzen. Unter ihnen sind auch Betroffene.

Eine Sprache finden für das Unaussprechliche

Die Choreographie stammt von dem Tänzer und Choreographen Pedro Dias, der versucht hat, Gefühle durch die Körper der Tanzenden auszudrücken: "Tanz als Medium hat diese Möglichkeit, wirklich in die Tiefe zu gehen. Man spürt als Publikum, was hier passiert ist. Es ist eine abstrakte Sache, es ist eine energetische Arbeit, aber das Gefühl ist da."

Über Missbrauch in Tanzschulen und der Tanz-Szene wird öffentlich noch zu wenig geredet, findet Choreograf Pedro Dias. Eine der Tänzerinnen ist selbst Betroffene. Sie wurde mit 14 Jahren sexuell missbraucht und möchte anonym bleiben. Für sie sind die Proben und die Aufführung eine emotionale Achterbahnfahrt, aber auch eine Befreiung. "Mir fiel es die vergangenen Jahre besonders schwer über die Emotionen und das Trauma des Missbrauches zu sprechen," sagt sie. "Jetzt musste ich mich den Gefühlen hingeben, die ich am meisten gehasst habe und mit dem kombinieren, was ich am meisten liebe: das Tanzen. Es war wie eine Therapie. Ich fühle mich nach der Show um Unmengen leichter, da ich mich öffnen konnte, wie ich es vorher nie getan habe."

Aufarbeitung: Trotz Missbrauchserfahrung seinen Weg gehen

Auch Thomas Semel ist Betroffener. Er wurde als Kind von seinem Heimatpfarrer missbraucht, und ist heute selbst Priester. Seine Erlebnisse hatte er zunächst verdrängt, bis die Erinnerungen hochkamen, erzählt Thomas Semel: "Irgendwann war die Frage wirklich: Willst Du weiterhin deinen Weg als Priester gehen? In dieser Kirche? Mit dieser Vergangenheit, die ich habe, und auch mit der Schuld, die Kirche auf sich geladen hat?" Schließlich gelangte er zu der Überzeugung, dass er auch weiterhin seinen Berufungsweg gehen wollte. "Lasse ich mich weiterhin von dem, was der Täter mir angetan hat, bestimmen? Oder bestimme ich mein Leben selber?"

Selbstbestimmt sein

Dem Täter die Macht nehmen und dadurch neue Kraft schöpfen. Das soll die Aufführung ausdrücken, zu der sich Künstler und die Missbrauchsbetroffenen aus Kirche und Tanz zusammengefunden haben. Andrea-Elisabeth Lutz hat sie im Rahmen der langen Nacht der Museen konzipiert. Ein halbes Jahr dauerte die Arbeit an dem Projekt.

"So eine Solidarität untereinander trägt natürlich auch in irgendeiner Form dazu bei zu sagen: Wir zeigen das jetzt, was uns passiert ist. Die kannten sich ja vorher gar nicht. Ich finde, die haben einen ganz großen Schritt miteinander gemacht. Und am Anfang war das noch so verschämt – und jetzt so: Ja, trotzdem!" Andrea-Elisabeth Lutz, Kulturmanagement Erzbistum München und Freising

Missbrauch offen thematisieren.

Hinter dem Projekt steckt auch ein Gesprächsangebot an Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Denn viele Betroffene wünschen sich von der Kirche direkte Ansprache und Begegnung auf Augenhöhe, statt ewigem Schweigen.

"Wenn man weiß, da gibt es Betroffene, deren Namen man kennt, deren Adressen man kennt, sollte man einfach proaktiv auf sie zugehen, einen Brief schreiben, zum Gespräch einladen um da so eine menschliche Ebene herzustellen, solange und sobald der Betroffene es zulassen kann", sagt Richard Kick vom Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising. "Aber ich denke, dass es nur darüber geht, über so einen emotionalen Abgleich: Ok, was können wir für Sie tun, Betroffener?"

Beim Projekt "Here we are – Missbraucht. Verraten! Hoffnung?" geht es nicht in erster Linie um die Anklage von Tätern. Sondern darum, Betroffenen zu stärken und ihnen durch Kunst eine Stimme zu geben.