Umstrittene Studie über Meinungsfreiheit: Wo endet die Toleranz?

Diesen zentralen Einwand lässt Richard Traunmüller im Interview mit der "SZ" ohne Weiteres gelten: "Was wir gefragt haben, zielte auf linke Studenten und deren Feindbilder ab. Kritiker werfen uns zurecht vor, dass wir nicht auch zum Beispiel gefragt haben, ob jemand an der Uni sprechen sollte, der zum Beispiel den Nationalstaat abschaffen will. Der Vergleich ist also etwas unfair."

Auch der Bochumer Soziologe David Adler hält im Gespräch mit dem BR gar nichts von der Art und Weise, wie die umstrittene Studie "Toleranz" versteht. Homosexualität als unmoralische Veranlagung, Frauen als biologisch unterlegenes Geschlecht, Reizthema Islam? Solche Ansichten haben für Adler wenig mit Meinungsfreiheit zu tun, vor allem an Universitäten: "Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, Toleranz so zu verstehen. Ich glaube, der Toleranzbegriff ist da wirklich fehl am Platz. Toleranz ist in der Demokratie ja ein wohlgelittener Wert. Und in dem der auf diese Weise so verdreht wird, redet man eigentlich an dem, was üblicherweise unter Toleranz läuft doch ziemlich vorbei." Adler verweist auf den Philosophen Karl Popper, der in seinem Buch "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" 1945 geschrieben hatte, eine Gesellschaft, die unendlich tolerant gegenüber Intoleranz sei, schaffe sich als Demokratie ab.

"Rote Linie muss immer wieder diskutiert werden"

Paula-Irene Villa Braslavsky hat nach eigenen Worten durchaus schon einige "Shitstorms" in den sozialen Netzwerken hinter sich, aber auch sie glaubt nicht, dass die Toleranz als solche an deutschen Hochschulen gefährdet ist: "Wir brauchen da immer wieder eine Diskussion darüber, was die rote Linie ist. Ich selbst bin da ganz pragmatisch und ziehe in meiner Lehre die rote Linie dort, wo menschenverachtend oder rassistisch gesprochen wird, oder wo es eindeutig um kruden Antisemitismus geht. Das brauche ich in meinen Seminaren nicht zu diskutieren, das ist eindeutig eine Haltung, die keine Meinung mehr ist."

Für die Soziologin ist es völlig normal, das jeder, der an einer akademischen Diskussion teilnimmt, zunächst mal genau überlegt, was er sagt. Nicht etwa deshalb, weil es Ansichten gibt, die nicht erwünscht sind, sondern weil es an der Universität um nachvollziehbare Argumente gehe: "Es ist nicht per se Repression und Intoleranz, wenn ich für mich und wir alle jeweils darüber nachdenken, was wir zu einem bestimmten Thema sagen. Und erst recht nicht an der Universität, wo es darum geht, gute Argumente zu formulieren, wo es darum geht, wissenschaftlich angemessen zu sprechen, da möchte ich doch sehr hoffen, dass wir alle mehrfach darüber nachdenken, bevor wir etwas sagen."