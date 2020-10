Umstrittene Kunst-Aktion: Werk von Beuys nach Afrika geflogen?

Aktionskünstler wollen Aufmerksamkeit, je mehr, desto besser. So gesehen landete das Kollektiv "Frankfurter Hauptschule", auch als "Kunst-Guerilla" bezeichnet, einen Erfolg. Die Künstler brüsten sich aktuell damit, aus der Ausstellung "Verschmutzung. Körperzustände. Faschismus" im Theater Oberhausen das Kunstwerk "Capri-Batterie" von Joseph Beuys entwendet, nach Afrika geflogen und es dort an Repräsentanten des Hehe-Stammes im Museum von Iringa in Zentral-Tansania übergeben zu haben. Auf der Facebook-Seite heißt es wörtlich: "Wir haben einen Beuys geklaut und nach Afrika gebracht". Darunter ist ein Künstler-Trio am Pool zu sehen, eine der Beteiligten hat mit Sonnencreme die Worte "Bad Beuys" auf den Rücken eines Kollegen geschrieben, der auf einer Liege döst.

Damit wollen die Mitglieder des Kollektivs offensichtlich auf die vielen Kunstobjekte aus der Kolonialzeit in europäischen Museen hinweisen und für deren Rückgabe an die Ursprungsländer eintreten. Da die Oberhausener Ausstellung dem verstorbenen Theater- und Filmregisseur Christoph Schlingensief gewidmet ist, dessen 60. Geburtstag sich am 24. Oktober jährt, fand die "Frankfurter Hauptschule" mit ihrer Aktion ein symbolträchtiges Ziel, engagierte sich Schlingensief doch zeit seines Lebens für Afrika und gegen Rassismus und Kolonialismus. Außerdem wurde er mit ähnlichen, meist satirischen Protestaktionen bekannt.

Alle Energie kommt aus der Natur

Das Theater Oberhausen bestätigte dem WDR, dass die dort ausgestellte "Capri-Batterie" nicht mehr am ursprünglichen Platz ist. In Netz-Videos zeigt die "Frankfurter Hauptschule", wie sie das Objekt, eine Leihgabe des LWL-Museums in Münster, per Flugzeug nach Afrika "entführt" und dort "feierlich" übergibt. Per Mail, so das Monopol-Magazin, teilte das Kollektiv mit, das alles sei bereits am 18. Oktober passiert. Tansania sei ausgesucht worden, weil die "dortige Dauerausstellung, die in einem ehemaligen Militärkrankenhaus der deutschen Kolonialherren untergebracht" sei, nun die "Capri-Batterie" zwischen traditionellen Objekten der Handwerkskunst der Hehe präsentieren könne.