Umstrittene Auszeichnung auf Dok.Leipzig für "Lord of the Toys"

In "Lord of the Toys" werden der zwanzigjährige Dresdner Max "Adlersson" Herzberg und seine Freunde vom Leipziger Filmemacher Pablo Ben Yakov einen Sommer lang porträtiert. Die jungen Erwachsenen betreiben YouTube-Kanäle, in denen sie Gangsta-Rap-Alben besprechen, Waffen wie zum Beispiel Messer als "Influencer" auf ihre Tauglichkeit testen und wüste sexistische, rassistische und antisemitische Sprüche klopfen. Der Filmverleih hält das vor allem deshalb für ein wichtiges Thema, weil Herzberg und Gleichgesinnte mit "mehr als 300 000" Abonnenten einflussreiche, wenn auch äußerst dubiose Vorbilder seien. Es gehe um die "Selbstfindung" einer Generation, deren ganze charakterliche Prägung im Netz erfolge, hauptsächlich bei Instagram und auf YouTube. So gesehen handelt es sich bei dem umstrittenen Film um eine ostdeutsche Milieustudie, eine Ansicht, die nicht alle Besucher des 62. Leipziger Dokumentarfilm-Fests teilen. Autor Yakov wurde 1986 in Saarbrücken geboren, studierte an der Filmakademie Baden-Württemberg und ist seit 2011 Schauspieler und freier Regisseur.

Aus Langeweile und Verlorenheit rechtsradikal?

Die Jury, die die Auszeichnungen auf dem Leipziger Dokumentarfilm-Festival zu vergeben hatte, entschied sich am Samstagabend für "Lord of the Toys". Yakov erhielt die "Goldene Taube" für den besten deutschen Langfilm. Offiziell begründet wurde die Entscheidung so: "Weil er smart, differenziert, extrem mutig und von einer schmerzhaften politischen Brisanz ist. Und den Anspruch erfüllt, den man an einen guten Dokumentarfilm haben muss: Er hilft Leuten, zu kapieren, was woanders los ist. Gezeigt wird der Alltag einer Gruppe von Dresdener YouTubern, Jungs, paar Mädchen, weit und breit keine Erwachsenen, die aus Langeweile und Verlorenheit auf der Grenze zu rechtsradikal unterwegs sind; und dabei mehrere hunderttausend Follower in den sozialen Medien haben. Sie stricken an einer Welt, in der sie was bedeuten, die ihnen aber gleichzeitig die Erfüllung ihrer Bedürfnisse verbauen wird: Vertrauen und Nähe."