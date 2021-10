Umstritten: Soll Adolph Kolping heiliggesprochen werden?

Heute würde man Adolph Kolping wohl als Streetworker bezeichnen. Der Priester aus dem Rheinland setzte sich vor allem für junge Handwerksgesellen ein, die damals unter unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten mussten. Er wollte ihnen ein würdiges Leben und eine Perspektive ermöglichen. Der Priester und Gründer des Kolping-Werks lebte von 1813 bis 1865. Nachdem er vor 30 Jahren selig gesprochen wurde, wünschen sich nun viele die Heiligsprechung. Dafür läuft aktuell sogar eine Unterschriftensammlung. Doch der Sozialpriester hat sich auch antisemitisch geäußert.

Nach Schusterlehre studiert Kolping Theologie

Adolph Kolping wusste genau über den Arbeitsalltag vieler Handwerker Bescheid, denn er selbst hatte auch als Geselle gearbeitet. Als Sohn eines Schäfers im Rheinland erlernte Kolping erst das Schusterhandwerk. Besonders auf seiner Wanderschaft litt er unter den elenden Lebens- und Arbeitsbedingungen. Mit Anfang 20 reifte dann sein Wunsch, Priester zu werden, um in dieser Position die Situation der Handwerker verbessern zu können. Trotz Widerstände gelang es dem gelernten Schuster, das Abitur zu machen und Theologie zu studieren. 1845 wurde Kolping zum Priester geweiht. Von da an setzte er sich dafür ein, dass das Elend, das ihm passiert war, anderen erspart bleibt.

Kolping gründet Wohnheime und Gesellenvereine

"Es war ihm unerträglich, dass junge Leute ihr Leben nicht leben konnten, weil es ihnen die Umstände nicht erlauben", sagt Christoph Huber, Präses des Kolping-Werks Bayern. "Weil die Industrialisierung so viel Not und Elend produziert hat, konnten viele Handwerksgesellen kein ordentliches Leben führen, konnten keine Familien gründen und haben letztlich Sinnlosigkeit im Leben erfahren."

Um den Handwerksgesellen zu helfen, gründete Adolph Kolping Wohnheime und Gesellenvereine. Dort fanden die jungen Handwerker nicht nur ein Bett, sondern auch Halt und eine Art Familie. Aus diesen Vereinen entstand das heutige Kolping-Werk, ein internationaler katholischer Sozialverband. Mittlerweile hat er 400.000 Mitglieder in über 60 Ländern. Seit einigen Jahren setzt sich das Kolping-Werk für eine Heiligsprechung des Sozialpriesters aus dem 19. Jahrhundert ein.

Für Heiligsprechung fehlt noch ein Wunder

Der Vatikan weiß von den Bemühungen des Kolping-Werks, doch was momentan noch fehlt, ist ein Wunder. Zum Beispiel in Form einer Krankenheilung, die nachweislich auf Kolping zurückgeht. Damit könnte das Verfahren wieder in Gang kommen. Eine andere Möglichkeit ist ein sogenannter Dispens, also eine Ausnahmebewilligung von Papst Franziskus. Doch es gibt auch eine andere Hürde: Von Adolph Kolping sind auch einige antisemitische Äußerungen überliefert.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat eine klare Haltung mit Blick auf eine mögliche Heiligsprechung Kolpings. "Ich würde mir wünschen, dass zunächst eine umfassende Aufarbeitung des Denkens und Wirkens von Adolph Kolping erfolgt, bevor über eine Heiligsprechung entschieden wird", sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Eine Heiligsprechung könne sich Schuster heute unter den bekannten Umständen nicht vorstellen.

Selig- und Heiligsprechung bedeute nicht Fehlerlosigkeit

Auch Christoph Huber, der bayerische Präses des Kolping-Werks, kennt diese antisemitischen Äußerungen Kolpings: "Selig- und Heiligsprechung bedeutet nicht, dass man keine Fehler hat. Sie werden bei jedem Seligen und Heiligen Dinge finden, wo man sagt, das würden wir heute anders sehen."

Dass die sozialen Leistungen Adolph Kolpings trotz antisemitischen Äußerungen dennoch von vielen geschätzt und die Heiligsprechung unterstützt wird, zeigt eine weltweite Unterschriftensammlung des Kolping-Werks, die gerade läuft. Nächstes Jahr sollen die Unterschriften bei einer Wallfahrt nach Rom dem Papst übergeben werden.