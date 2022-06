Umsonst und draußen: Klassik Open Air steigt in Bayreuth

Das Bayreuther Stadtparkett verwandelt sich am Freitag und Samstag in eine Bühne. Zum mittlerweile achten Mal findet das Sparda-Bank Klassik Open Air statt. Zu Gast sind das Blasorchester der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt und das Trio Belli-Fischer-Rimmer.

Klassik Open Air in Bayreuth auf dem Stadtparkett

"Musik kostenlos und im Freien genießen", das ist die Idee hinter dem Klassik Open Air, so eine Mitteilung der Stadt Bayreuth. Das Thüringer Blasorchester der einstigen Fürstenresidenz Rudolstadt ist eines der ältesten in Deutschland. Chefdirigenten Oliver Weder plant auf dem Stadtparkett ein buntes Programm von Klassik über Blasmusik bis hin zu Tango und Pop. Eine Abenteuerreise mit Posaune, Klavier und Schlagzeug durch unterschiedlichste musikalische Epochen und Stile verspricht das Trio Belli-Fischer-Rimmer am Samstag.

Konzerte unter freiem Himmel auf Bierbänken und Sitzkissen

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn können sich Plätze ausgesucht werden. Für die Konzertabende wird das Stadtparkett mit Bierbänken bestuhlt. Wer hier keinen Platz bekommt, muss sich aber keine Sorgen machen: Das Kulturamt hält Sitzkissen zum Ausleihen bereit, die auch in den Feuerwehranfahrtszonen benutzt werden dürfen. Zudem sei ein Bereich für mitgebrachte Stühle und andere Sitzgelegenheiten vorgesehen, heißt es seitens der Veranstalter.

Fußgängerzone gesperrt, Lieferverkehr eingeschränkt

Und ein Hinweis: Die Fußgängerzone Maximilianstraße wird an den beiden Veranstaltungstagen jeweils ab 16.30 Uhr bis maximal 24 Uhr zwischen Frauengasse und Kirchgasse gesperrt. Die Zufahrt zu den privaten Stellplätzen in der Frauengasse ist frei. Das Radfahren im Veranstaltungsgelände ist verboten.

Der Lieferverkehr ist bis Samstag bis jeweils 10.30 Uhr gewährleistet. Für die Lieferverkehrszeit ab 17.30 Uhr müssen die Ladezonen am Rande der Fußgängerzone genutzt werden. Der Taxistand in der Schulstraße wird an beiden Tagen des Klassik-Open-Airs temporär ab 17.30 Uhr auf Höhe der Spitalkirche verlegt.