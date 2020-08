Umfrage unter katholischen Orden: über 1.400 Missbrauchsfälle

Es ist keine wissenschaftliche Studie, sondern eine Umfrage, die nun erstmals deutschlandweite Zahlen zu sexuellem Missbrauch in Einrichtungen der Orden liefert.

Die Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK), Schwester Katharina Kluitmann, kennt das Zahlenwerk, das nun der Öffentlichkeit präsentiert wird, schon länger: "Natürlich sind es zu viele. Und wenn man selber dazugehört, ist das überaus beschämend, dass der eigene Laden so ist wie er ist."

Viele der befragten Gemeinschaften, in denen Nonnen und Mönche, Priester und Brüder zusammenleben, betrieben und betreiben in Deutschland Schulen, Internate, Heime und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Missbrauchs-Umfrage offenbart großen Handlungsbedarf

Aufarbeitungsstudien gibt es bisher nur bei sieben der 100 Orden, in denen es Missbrauchsfälle gab. Hier will die Deutsche Ordensobernkonferenz nun Druck machen.

Mehr als 1.400 Opfer - Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene - sind es, die sexuellen Missbrauch durch rund 650 Täter aus deutschen Orden wie Franziskaner, Salesianer oder Jesuiten erlitten. Viele der Fälle wurden nie den Staatsanwaltschaften gemeldet, belegt die Erhebung der Ordensobernkonferenz. Und selbst zehn Jahre nach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche haben sich 80 Gemeinschaften noch nicht mit dem Thema sexueller Missbrauch befasst. Immer noch fehlen Ansprechpartner und Präventionskonzepte. Das soll sich ändern, sagt die Vorsitzende der DOK Schwester Katharina Kluitmann.

Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich höher

Zudem sind wohl nicht alle Fälle erfasst worden, es gibt sicher, wie immer bei diesem Thema, eine Dunkelziffer. Auch der Zeitraum, bis wann die Vorwürfe zurückreichen, wird nicht eingegrenzt. Doch mit fast 80 Prozent ist der überwiegende Teil der rund 650 als Täter Beschuldigten schon gestorben. Nur noch knapp 100 leben in einem der befragten Orden.

Insgesamt 100 der 291 Gemeinschaften, die sich an der Befragung beteiligten, gaben an, dass sie mit Vorwürfen zu verschiedenen Missbrauchsformen konfrontiert wurden - unabhängig davon, ob diese seitens der Ordensgemeinschaften als plausibel eingestuft wurden oder nicht. Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass der prozentuale Anteil der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Gemeinschaften bei den Frauengemeinschaften bei 22 Prozent, bei den Männergemeinschaften bei 68,8 Prozent liegt.

Aufarbeitung von und Entschädigungen bei Missbrauch

Die Vorsitzende der Ordensobernkonferenz kann sich zur Aufarbeitung wissenschaftliche Studien, so wie es sie in Ettal gab, vorstellen. Wie die aussehen sollte, dafür gibt es schon ein Vorbild in der katholischen Kirche. Im Sommer hatte der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Rörig, eine entsprechende Vereinbarung mit der Bischofskonferenz unterzeichnet. Allerdings sei die nicht einfach auf die Orden übertragbar, sagt Abt Markus Eller aus Scheyern, der im Auftrag der Orden die Verhandlungen mit den Bischöfen beobachtet. "Die Grenzen sind sicher da, was an Mitarbeitern zur Verfügung steht und der finanzielle Rahmen. Wir haben keine Behörden, keine Stabsstellen wie die Ordinariate, sondern das machen die Ordensgemeinschaften selber. Also nicht, dass wir etwas unterschreiben, was wir nicht halten können. Das wäre sehr peinlich."

Einheitlich dagegen soll die Entschädigung der Betroffenen von Missbrauch in der katholischen Kirche geregelt werden. Etwa die Hälfte der Opfer bei den Orden erhielt bereits Geld, insgesamt rund 4,3 Millionen Euro. Das könnte noch deutlich mehr werden, wenn man sich am neuen Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz orientiert. Hier werden Summen von bis zu 50.000 Euro pro Opfer genannt.