"Umerziehung" von indigenen Kindern: Häuptling will Versöhnung

Dominique Rankin wurde in den Wäldern des nördlichen Quebec geboren. Viele Jahre später, sagt er, musste er in einen Wald zurückkehren, um weiterleben zu können: "21 Tage lang fastete ich, aß und trank ich nichts, arbeitete an meiner Seele", erzählt Dominique Rankin. Er zog sich auf einen Baum zurück und versuchte sich mit dem schamanischen Ritual zu heilen.

Tausende indigene Kinder in Kanada verschleppt

Wie tausende andere Kinder war er in Kanada seinen Eltern entrissen, auf eine katholische Missionsschule gesteckt und dort körperlich und seelisch missbraucht worden. "Ich musste meine Geschichte akzeptieren, um frei zu werden", sagt Dominique Rankin. Sein Glaube half ihm dabei. In diesen Tagen ist er in Lindau zu Gast auf dem internationalen Kongress "Religions for Peace".

Heute ist Dominique Rankin Häuptling und Medizinmann der Gruppe der Algonquin der Ureinwohner Kanadas. 2011 veröffentlichte er zusammen mit seiner Frau das Buch "They called us Savages" ("Sie nannten uns Wilde"), in dem er seine Erfahrungen in der Missionsschule verarbeitet. Seine Geschichte spielt eine große Rolle bei der internationalen Tagung in Lindau am Bodensee. Mittlerweile ist Rankin Co-Präsident der Organisation "Religions for Peace". Die Organisation setzt sich für Verständnis zwischen den Religionen ein und versucht gemeinsam globale Probleme zu lösen.

Hinter Geist des Alkohols versteckt

Trotz seiner einschneidenden Erfahrungen akzeptiert Häuptling Rankin christliche Geistliche inzwischen als seine Verbündeten. Doch bis dahin war es ein langer Weg: "Ich war ungemein verletzt. Ich begann, wie so viele, zu trinken. Ich habe mich hinter dem schlechten Geist des Alkohols versteckt. Dann ging ich zurück zu unseren Älteren, die mich akzeptierten, so wie ich war, und mir rieten, meine Geschichte aufzuschreiben."

Das war nicht einfach, erzählt Rankin. In seiner Tradition wird Wissen mündlich oder visuell weitergegeben. Zum Schreiben suchte er nach einem Verbündeten und fand die richtige Person in seiner Frau. Im Buch erzählt er von seinem Leidensweg: Er lebte mit seiner Familie nomadisch, bis sie von weißen Kanadiern dazu gezwungen wurden, sesshaft zu werden.

Misshandelt und missbraucht in christlichen Missionsschulen

Mit sieben Jahren sagte man ihm, dass er seinem Vater als Häuptling und Medizinmann folgen würde. Als er acht Jahre alt war, erschienen dann zwei Beamten bei ihnen zu Hause. Er wurde zusammen mit seinen Geschwistern in einen Bus gezwungen und in eine der Missionsschulen gebracht.

Dort wurden den Kindern die Haare geschoren, sie mussten ihre eigene Kleidung verbrennen und sich daraufhin im Duschraum waschen. Dort wurden die Kinder auch körperlich missbraucht. So erzählt es Dominique Rankin. Jahrelang wurde er dort körperlich und seelisch gequält, von Priestern und Nonnen gedemütigt.

Massengräber mit 6.000 verscharrten Kindern

Etwa 150.000 indigene Kinder wurden zwischen 1830 und 1996 in Kanada aus ihren Familien entführt und in Missionsschulen gesteckt. Viele Kinder erlebten dort Gewalt und sexuellen Missbrauch. Die letzte dieser Schulen schloss erst 1996 in Saskatchewan. 2008 entschuldigte sich die kanadische Regierung für das an den Ureinwohnern begangene Unrecht.

Doch damals war noch nicht das ganze Ausmaß der Gewalt bekannt: Im Mai 2021 fand man ein erstes Massengrab indigener Kinder in einer der Schulen. Daraufhin wurden immer mehr Gräber entdeckt. Mittlerweile gehen Schätzungen von 6.000 vergrabenen Kindern aus.

Papst lädt Häuptling in den Vatikan ein

Im Reservat seiner Gruppe der Algonquins gibt es noch eine Kirche, erzählt Rankin, doch heute ist sie ein Museum: "Wir wissen, dass es Teil unserer Geschichte ist. Wir sind nicht mehr wütend auf die katholische Kirche. Wir sprechen über die Vergangenheit, aber wir müssen nach vorne schauen. Es kommen keine Priester mehr ins Reservat. Sie sagen, dass es genug ist."

Vieles hat sich verändert. Es gab eine Zeit, in der Rankin nur wenigen Menschen trauen konnte: "Ich verurteilte die Kirche, Priester, Nonnen, weiße Menschen." Jetzt arbeitet er Seite an Seite mit ihnen. Seine Freunde von "Religions for Peace" haben mit ihm eine Erklärung verfasst, als die Kinderleichen entdeckt wurden. Manche Priester haben darauf reagiert, der Papst hat ihn und seine Mitstreiter für Dezember in den Vatikan eingeladen.

Erinnern und versöhnen

Heute steht Dominique Rankin für ein Erinnern an die Vergangenheit ein, aber auch für Versöhnung in der Gegenwart. Heute könne er sagen: "Ich kann dich ansehen und sehe, du bist mein Bruder und ich liebe dich."