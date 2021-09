Umbau statt Abriss: Pritzkerpreis an Architekten Lacaton/Vassal

Wegen Corona kann die Pritzker-Zeremonie auch dieses Jahr wieder nicht als öffentliche Veranstaltung stattfinden, sondern wird in nur sehr kleinem Kreis durchgeführt. Ein Video der Verleihung ist soeben in den sozialen Netzwerken veröffentlicht worden, so auch auf der Pritzker-Website.

Der Pritzker-Preis gilt als renommierteste Auszeichnung der Architekturbranche und ist mit 100.000 Dollar dotiert. Frühere Preisträger waren unter anderem Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Norman Foster oder Peter Zumthor. Letztes Jahr gewannen die irischen Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara den Pritzker.

Das 2021 ausgezeichnete Duo ist vor allem bekannt für seine sozialen Projekte und das Bewahren des Bestandes. Die 1955 im französischen Saint-Pardoux geborene Anne Lacaton und der 1954 im marokkanischen Casablanca geborene Jean-Philippe Vassal hatten sich in den 70er Jahren beim Studium in Bordeaux kennengelernt. Danach eröffneten sie in Paris ein Architektur-Büro. Zu ihren bekanntesten Projekten gehört der Aus- und Umbau des Ausstellungsgebäudes Palais de Tokyo in Paris.