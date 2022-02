Um-Bauen statt Bauen: Die Verleihung des BDA Preis Bayern 2022

Pionierprojekt in München: Architektur neu denken

Beispiele dafür gab es dann bei den insgesamt acht Preisen und den vielen Auszeichnungen. Der Preis der Jury an das beste Projekt ging an "San Riemo" in München Riem, eine genossenschaftliche Wohnanlage, die mit ihren flexiblen Grundrissen und einer durchdachten, einfachen Bauweise überzeugt, wie Jurorin der Linde Seidel ist in der Begründung darlegte:

"Auch durch die experimentellen Grundrisse der Wohnungen, die sich über das simple Zuschalten von Räumen verkleinern bzw. vergrößern lassen, leistet das Projekt echte Pionierarbeit. Mit 'San Riemo' zeigt der Markt neue Möglichkeiten, Wohnungen über die üblichen drei Zimmer, Küche, Bad hinauszudenken."

Im Anschluss nutzte Markus Sowa von der Kooperative Großstadt, der Bauherrin von "San Riemo", gleich noch die Anwesenheit des neuen bayerischen Bauministers Christian Bernreiter für einen Appell an die Bayerischen Wohnraumförderbestimmungen: "Diese Flexibilität, der Grundriss, ist essenziell für dieses Gebäude und für dieses Wohnprojekt. Und normalerweise lassen das diese Wohnraum-Bestimmungen nicht zu. Deswegen fordere ich Sie auf, diese Wohnraum-Bestimmungen schleunigst an das 21. Jahrhundert anzupassen! Diese entsprechen Familienvorstellungen der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts."

Architekt der Stunde

Architekt der Stunde ist der 1967 in München geborene Florian Nagler. Gleich für zwei seiner jüngsten Projekte war er für den BDA-Preis nominiert – zum einen für die Wohnanlage "Einfach Wohnen" in Puchheim, für die es gestern Abend eine Auszeichnung gab, und zum anderen für seine drei Forschungshäuser in Bad Aibling, die den Hauptpreis in der Kategorie Besondere Bauten gewannen. Bereits Ende Januar waren sie als Finalisten des Preises des Deutschen Architekturmuseums schon prämiert worden.

Nagler ist seit 2010 Professor für Entwerfen und Konstruieren an der Technischen Universität München, und inzwischen ein leidenschaftlicher Verfechter der Reduktion auf das Wesentliche. Er möchte: "Häuser bauen, die einfach im Betrieb nicht viel Energie verbrauchen. Häuser, die einfach zu nutzen sind, die robust sind, die wenig Technik haben, und eigentlich wieder mehr auf die Potentiale der Architektur selber zurückgreifen." Nun müssen die Preise in die Gesellschaft und die Politik hineinwirken.