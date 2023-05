Ulrike Draesner "Die Verwandelten": Identitätssuche und Heimat

Ulrike Draesner erzählt in "Die Verwandelten" – aus weiblicher Perspektive – die Geschichte zweier Familien in der Zeit vor, während des Nationalsozialismus - und danach. Der Roman spielt an zwei Orten: In Münchner Stadtteil Solln und – im heute polnischen – Breslau, der Heimatstadt der deutschen Familie Valerius. Verbunden sind die beiden Familiengeschichten durch Alissa, die uneheliche Tochter des Hausherrn und der polnischen Köchin im Hause Valerius. Alissa wird während des Nationalsozialismus weggegeben in ein Lebensborn-Heim in Bayern und adoptiert von Zieheltern, die dem Nationalsozialismus nahestehen.

Identitätssuche und Identitätsverlust

Eine "Verwandlung" machen in Draesners Buch die beiden Hauptprotagonistinnen durch: Alissa, die uneheliche Tochter des Hausherrn, und Walla, seine leibliche Tochter. Alissas Identitätsverlust zeigt sich schon in ihrer Namensänderung. Sie wird von ihren Zieheltern Gerd und Gerda – arisch deutsch – Gerhild genannt. Walla hingegen heißt im deutschen Breslau noch Renate. Als sich die Jugendliche weigert, nach dem Krieg ihre alte Heimat zu verlassen, ist der Preis dafür hoch: Sie nimmt eine neue polnische Identität an und verleugnet ihre deutsche Herkunft. Beide Frauen werden im Alter von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Diese Identitäts- und Ortswechsel kommen Draesners Lust an Sprache und Sprachspielen entgegen. Draesner mischt schlesische Ausdrücke, z.B. "Mir ist ganz frimmselig", mit polnischen Redewendungen, die sie – gezielt wörtlich – ins Deutsche übersetzt und damit eine poetische Wirkung erzielt. Manche Sätze lässt sie auch stehen im polnischen Original. In ihrer Sprache tragen die Frauen ihre alte Heimat in sich. Ironie, Heimweh, Sprachwitz – all das vermischt sich in den "Verwandelten". Etwa wenn Alissa alias Gerhild über ihre neue Identität aufgeklärt wird. "Ger" bedeutet "Speer". Sie – die Polin – sei somit ein "volldeutsches Speerkind"