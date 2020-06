Wie sich internationaler Kulturaustausch durch Corona verändert

Vermitteln, verändern, verbinden: Das will das Institut für Auslandsbeziehungen mit seiner Arbeit. Das ifa ist eine altehrwürdige Institution der auswärtigen Kulturpolitik. Vor über hundert Jahren, 1917, wurde in Stuttgart ihr Vorläufer, das Deutsche Auslands-Institut, gegründet. 1949 erfolgte die Umbenennung in Institut für Auslandsbeziehungen. Das ifa hat sich den Kunst-Austausch und den Dialog der Zivilgesellschaften auf die Fahnen geschrieben. Sein Präsident ist seit 2018 Ulrich Raulff, der Historiker, Autor und vormalige Direktor des Literaturarchivs in Marbach. Knut Cordsen hat mit ihm über die ifa-Arbeit während der Corona-Krise gesprochen.

Knut Cordsen: Herr Raulff, konnte man in den vergangenen Monaten mit weltweiten Reisebeschränkungen und einem global stillgelegten Kulturlebens überhaupt von einem funktionierenden Kulturaustausch sprechen?

Ulrich Raulff: Gut, wir mussten natürlich auch im Wesentlichen unsere Arbeit in den digitalen Bereich verlegen und in die Fernkommunikation. Ich hatte selbst vor, zu einigen Ausstellungseröffnungen zu reisen. Wir begleiten unsere Ausstellungen auch immer, um mit den Leuten dann an Ort und Stelle im Gespräch zu sein. Ich wollte nach Afrika reisen, wo wir eine Ausstellung mit Wolfgang Tillmans eröffnen wollten, ich wollte auch nach Havanna zu einer Ausstellungseröffnung. Das alles konnte natürlich nicht stattfinden, und wir mussten im Wesentlichen auch unsere Ausstellungs-Tourneen anhalten.

Vielleicht können Sie noch mal kurz die Aufgabe des ifa umreißen. Ein Kern Ihrer Arbeit ist ja die Organisation von weltweiten Kunstausstellungen.

Richtig. Und das machen wir seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich. Wie rühmen uns immer, die größte Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bewegung zu sein. Wir erreichen jedes Jahr mit unseren Ausstellungen eine halbe Million Menschen in aller Welt. Wir hatten auch jetzt zu Beginn der Corona-Krise noch 27 Ausstellungen auf Tournee, die in diesem Jahr ungefähr 50 Stationen absolvieren sollten. Die mussten natürlich ihre Wanderungsbewegung einstellen, aber jetzt geht es allmählich wieder weiter damit. Diese Ausstellungen sind sehr beliebt, vor allen Dingen bei den Goethe-Instituten, die sie sehr gerne zeigen. Denn über diese Ausstellungen kann man natürlich immer mit dem Standort, mit den Kulturleuten in der Stadt wunderbar ins Gespräch kommen. Das ist eine Erfahrung, die ich selber öfters gemacht habe.

Der Schatz, den das ifa sein eigen nennt, ist enorm: 23.000 Kunstwerke von der Crème de la Crème der deutschen Kunst. Wo befinden die sich jetzt? Sind die gerade weltweit verteilt?

Einige Tausend sind eben noch auf Wanderschaft oder unterwegs. Die meisten, zwischen 18.000 und 20.000, sind in Depots im Stuttgarter Raum und im Berliner Raum. Das ist tatsächlich ein fantastischer Schatz, denn wir mussten alle Kunstwerke, die wir auf ihre langen Reisen – zum Teil zehn, 15 Jahre lange Reisen – schicken, natürlich vorher erwerben. Man kann solche Dinge nicht ausleihen und dann auf solche Reisen schicken, das könnte man ja gar nicht versicherungstechnisch begleiten. Also haben wir die Werke erworben, und dadurch haben wir eine fantastische Sammlung von zeitgenössischer deutscher Kunst der letzten sieben Jahrzehnte aufgebaut, die wir jetzt versuchen, beschleunigt zu digitalisieren, zu erfassen und der Forschung und neuen Ausstellungen zur Verfügung zu stellen.

Keine Frage, dass die Krise einen immensen Digitalisierungsschub gebracht hat. Digitalisate von Kunstwerken und auch der Kulturdialog auf digitalem Weg mag vorübergehend sicher ein probater Ersatz sein, führt aber auch schnell zu einem Überdruss, zu einer Ermüdung auf Grund der "Überfütterung mit digitalen Inhalten", wie der Chef der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, das kürzlich genannt hat. Sehen Sie diese Gefahr der Überfütterung auch?

Ja, ganz klar, da hat Herr Boos den Finger auf die richtige Stelle gelegt. Das ist auch eine Erfahrung, die wir jetzt in den zurückliegenden drei Monaten gemacht haben. Wir können Verbindungen aufrechterhalten. Wir können auch weiter arbeiten auf digitalen Plattformen. Aber die wirkliche Begegnung, die Ausstellung von Kunst, die Arbeit mit Kuratoren in Museen, das können wir nicht alles durch digitale Medien ersetzen.

Es heißt jetzt allerorten, die Krise berge auch enorme Chancen zur Neuerfindung. Ja, sie sei geradezu eine Aufforderung zum Experimentieren mit neuen Formen und Formaten. Muss sich die auswärtige Kulturpolitik auch neu erfinden? Und wie könnte das dann konkret gesprochen aussehen?

Um bei dem Beispiel zu bleiben, bei dem wir gerade sind. Wir werden lernen – lernen müssen, lernen dürfen –, mit hybriden Formaten zu arbeiten. Wir werden ja nicht auf das analoge Zeigen von Kunst und auf Realpräsenz, auf Performances, Vorträge, Lesungen und so weiter verzichten wollen. Aber wir werden sie mit der Arbeit auf digitalen Plattformen kombinieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir also digitale Environments bauen und im Kern analoge Kunst zeigen. Also echte Werke, einzelne Objekte, deren Ausstellungswert natürlich immens steigt. Je mehr Sie digitalisieren und mit Digitalisaten arbeiten, umso mehr steigt natürlich der Wert des echten Werks, das Sie dann noch zeigen.

Sie haben auch lange als Journalist gearbeitet, im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung. Journalisten haben eine fatale Schwäche für apokalyptische Szenarien. Nun ist aber evident, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise immens sein werden. Wie verheerend werden die kulturellen Folgen Ihrer Meinung nach sein?

Ich will nicht schwarzmalen. Aber ich fürchte, es wird sehr, sehr viel schwieriger werden. Wir werden mit sehr viel knapperen Etats wirtschaften müssen, und wir wissen nicht, wie unsere eventuellen Kooperationspartner dastehen werden. Wir können zum Beispiel gar nicht absehen, ob wir noch in der Weise Kunst exportieren können, das heißt Kunst aus Deutschland im Ausland werden zeigen können, weil wir gar nicht wissen, wie sich die finanzielle Situation und auch die Sicherheitslage in den Empfängerländern verändern wird. Wir haben diese Erfahrung vor zehn oder zwölf Jahren schon einmal gemacht in der Bankenkrise. Da hatten wir eine fantastische Ausstellung gemacht, die wir in Amerika zeigen wollten bei vier sehr potenten Partnern in den USA an der Ostküste. Und alle vier sagten plötzlich: Wir können es nicht mehr zeigen, wir haben nicht mehr die entsprechenden Etats, wir können die Ausstellung nicht mehr aufnehmen.

