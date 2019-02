Meister der Maschine - Ulrich Rasche inszeniert "Elektra"

Meister der Maschine

Skandierenden, marschierenden Chören in permanenter Bewegung begegnet man in allen Arbeiten von Ulrich Rasche, stets angetrieben von monumentaler Minimal Music und eben: von solchen monströsen Maschinen, die Regisseur Rasche als sein eigener Bühnenbildner ersinnt: "Die Idee für Stück und Bühne entstehen zusammen. Es kommt mir schon beim Lesen und bei der Entscheidung für ein Stück die Idee für den Raum. Die Bühne ist kein Dekorationsmaterial."

Im Gegenteil: Die Bühne birgt bei Rasche jeweils den Schlüssel zu den Stückinterpretationen. Am Schauspiel Frankfurt inszenierte er Büchners "Dantons Tod" und setzte auf wuchtigen Walzen ein Mahlwerk der Geschichte in Gang. In Basel baute er für den "Woyzeck" – ebenfalls von Büchner – eine riesige Scheibe ins Theater – düsteres Sinnbild für eine sich sinnfrei drehende Welt in einem gottlosen Universum.

Komplexe Organismen statt seelenlose Automatik

Als "Chefmaschinisten des deutschen Schauspiels", hat der "Spiegel" Ulrich Rasche beschrieben. Das stimmt und stimmt doch nicht. Tatsächlich greifen in seinen Inszenierungen Chorarbeit, Musik und die Mechanik einer ausgeklügelten Bühnenmaschinerie ineinander wie Zahnräder in einem gut geölten Getriebe. Mit seelenloser Automatik hat das aber nichts zu tun. Er spannt keine Menschen in Maschinen ein, sondern schafft komplexe Organismen, wie Rasche an der Figur des "Chors" erklärt: "Ich bin sicher, dass es kein Chor ist, der eine Masse zeigt, sondern ich zeige eine Vielheit. Individuen in einer Gruppe."