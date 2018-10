Warum zu viele Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden

An welchem Punkt schlägt Unzufriedenheit in Protest oder gar Extremismus um? Immer dann, wenn eine größere Gruppe von Menschen sich mit ihren Interessen und Bedürfnissen über längere Zeit nicht genug gehört fühlt, sagt Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland. In seinem Buch "Unerhört!" analysiert er dieses oft vage Vorfeld. Joana Ortmann hat mit ihm gesprochen.

Joana Ortmann: "Unerhört" ist natürlich ein Wort mit vielen Ebenen. Was steckt denn für Sie da alles drin?

Ulrich Lilie: Zum einen erleben wir im Moment in diesem Land, dass Empörung an die Stelle des guten Arguments getreten ist. Das heißt, es geht nicht mehr um komplexe Antworten auf in der Tat sehr viele komplexe Fragen, die diese Gesellschaft und generell wir in Europa gemeinsam zu beantworten haben, sondern es geht darum, wer die Headline macht. Und am besten macht man sie, indem man sich über andere aufregt: "Diese Bundesregierung, diese Flüchtlinge, unerhört!" Aber so kommen wir doch nicht wirklich weiter. Und zum anderen reden wir in der Öffentlichkeit sehr häufig über die Menschen und ihre Probleme statt mit den Menschen über mögliche Lösungen.

Diese große Gruppe der im wortwörtlichen Sinn "Unerhörten" porträtieren Sie – wer fällt da alles darunter?

Da sind Menschen dabei, die sagen: Ich weiß nicht, wie ich die Pflege meiner Tante im ländlichen Raum organisieren soll, weil es hier keine Arztpraxis mehr und erst recht keinen ambulanten Pflegedienst gibt. Andere sagen: Bei uns in der Schule vor Ort geht es drunter und drüber. Mitglieder unserer Einrichtungen berichten, dass sie in der Kommune gegeneinander ausgespielt werden: Die Kommune ist zum Beispiel klamm und stellt sich die Frage, ob es entweder ein Theater, eine Kita oder einen Sportplatz gibt – aber alles drei geht nicht. Es gibt aber auch manche Menschen, die sagen: Ich komme in den Debatten, die geführt werden, gar nicht mehr vor. Ich bin nicht besonders. Ich habe meine Arbeit gemacht, aber in dieser Gesellschaft zählt nur noch, was einzigartig und marktschreierisch ist. Und die fühlen sich abgewertet. Der Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt sehr gut, dass nur etwa ein Drittel der Menschen die Digitalisierung, Globalisierung, Migration und all die Dinge, die uns gerade beschäftigen, gut verstehen – und den anderen die Welt erklären wollen. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems. Wir müssen uns auch auf die Fragen einstellen, die uns nicht gefallen. Ich bin in der "Offenen Gesellschaft" engagiert, einer demokratischen Initiative, und wir haben einen Bierdeckel gestaltet, der mir sehr gut gefällt. Darauf steht: "Lass dir öfter mal etwas sagen, was du nicht hören willst." Das müssen wir wieder lernen.

Ist dieses Motto vielleicht überhaupt der Knackpunkt? Denn irgendwo wird ja die Entscheidung gefällt, worüber geredet wird und worüber nicht. Bzw. wer gehört wird und wer nicht.

Ich habe das Vergnügen gehabt, bei der Bundeskanzlerin beim Integrationsgipfel zu sitzen. Da werden viele gute Erfolgsgeschichten erzählt, und ich finde auch wichtig, dass wir gerade in dem Zusammenhang die vielen guten Geschichten erzählen: Also, dass über 300.000 Menschen jetzt in Arbeit sind. Dass zigtausend junge Menschen in Lehrstellen sind und da auch helfen, unsere Gesellschaft, die ein demografisches Problem hat, zukunftsfähig mitzugestalten. Aber wir müssen auf der anderen Seite eben auch in die Stadtteile gehen, die sich alleingelassen fühlen. Dorthin, wo Menschen aus 50, 60 Ländern mehr oder weniger nebeneinander und gegeneinander leben. Wo das Faustrecht gilt, wo es Sicherheitsprobleme und riesige kulturelle Probleme im Zusammenleben gibt. Man kann von den Menschen nicht einfach verlangen, das selbst zu regeln, sondern da muss man gute Projekte aufsetzen, damit gegenseitiges Verstehen einsetzen kann.