Ulrich Chaussy-Wunderlich bekommt Bundesverdienstkreuz

Lange galt es als Anschlag eines verzweifelten Einzeltäters: Beim Oktoberfestattentat am 26. September 1980 detonierte eine Bombe am Eingang des Münchner Oktoberfestes. Dreizehn Menschen starben, darunter der Attentäter Gundolf Köhler, weitere 211 Menschen wurden verletzt. Es ist den ausdauernden Recherchen des Münchner Journalisten und Buchautors Ulrich Chaussy-Wunderlich sowie der Hartnäckigkeit des ebenfalls in München lebenden Rechtsanwalts Werner Dietrich zu verdanken, dass das Attentat heute offiziell als rechtsextremer Anschlag eingestuft wird.

Ein Leben für die Aufklärung

Ulrich Chaussy-Wunderlich arbeitete lange beim BR und hat zahlreiche Artikel und Bücher über den Rechtsextremismus in Deutschland veröffentlicht, zuletzt "Das Oktoberfest-Attentat und der Doppelmord von Erlangen: Wie Rechtsterrorismus und Antisemitismus seit 1980 verdrängt werden". Insbesondere über das Oktoberfestattentat hat er immer wieder geschrieben und Radiobeiträge sowie Sendungen gemacht. Für diesen jahrzehntelangen Einsatz bekommt Chaussy-Wunderlich heute das Verdienstkreuz erster Klasse des Bundesverdienstordens – die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl.

Ebenso mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird Werner Dietrich. Er hat schon 1982 die Opfer des Oktoberfestattentats vertreten und zusammen mit Chaussy-Wunderlich dafür gekämpft, dass der Fall schließlich 2014 noch einmal neu aufgerollt wurde, wobei er erneut 16 Opfer des Anschlags vertrat. Seitdem gilt das Attentat als rechtsextremer Terroranschlag. Den Opfern wurden 1,2 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen – eine Summe, die Werner Dietrich, der von knapp 100 heute noch lebenden Opfern ausgeht, allerdings für zu gering hält.

Der "inneren Stimme" gefolgt

Überreichen wird die Auszeichnung der bayerische Kultusminister Michael Piazolo. "Die Ordensträger erinnern uns daran, dass man sich nicht mit bequemen Antworten zufriedengeben darf", so Piazolo. "Sie sind ihrer inneren Stimme gefolgt, haben die richtigen Fragen gestellt und haben sich nicht vom richtigen Weg abbringen lassen. Ihrem Sinn für Gerechtigkeit ist es zu verdanken, dass wir das Oktoberfest-Attentat heute als das erkennen, was es war: Ein rechtsextremer Terroranschlag."