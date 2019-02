Der Schweizer, der chinesische Gegenwartskunst erfahrbar macht

Wenn man jetzt zurückschaut, haben Sie die letzten 40, 50 Jahre Chinas wahrscheinlich wie kein zweiter Westler erlebt, also diese ganze Transformation von der Post-Mao-Ära bis zur technologischen Supermacht des 21. Jahrhunderts. Wie sind Sie denn innerhalb dieses Wandels auf die Kunst gekommen?

Schon von Beginn weg hatte ich ein Interesse, über die Kunst und die Kunstszene mehr zu erfahren - gerade, weil ich unvorbereitet war, was China betrifft. So war das für mich natürlich wichtig, mich umzuschauen, was die Künstler machten. Aber das erwies sich als sehr viel komplizierter, als ich glaubte. Diese Szene war erst daran, sich zu formieren. Sie wurde nach ein paar Monaten auch in den Untergrund gedrängt. Die Künstler standen ganz am Anfang. Die Kunst sah zunächst sehr derivativ, also abgeleitet von der Westkunst aus und für jemanden, der die vorderste Front der Gegenwartskunst suchte, war das ziemlich uninteressant. Da war ich eigentlich enttäuscht. Ich konnte zunächst mein Ziel, einen anderen Zugang zur chinesischen Realität zu erhalten, als denjenigen, den mir die Partei erlaubte, nicht umsetzen. So war ich zunächst noch nicht so angetan. Ich habe es aber eng verfolgt. Aber ich hatte noch nichts gekauft.

Wann wurde das denn spannend? Also wann wurde dieser Zugang über die Kunst möglich, den Sie sich erhofft haben?

Im Verlauf der 80er-Jahre haben die Künstler wirklich zu einer eigenen Sprache gefunden und es wurde auch für mich immer interessanter. Und als ich dann als Botschafter tätig wurde - wir sprechen jetzt von den 90er-Jahren - da habe ich realisiert, dass niemand diese Kunst sammelt. Das schien mir schon sehr befremdlich: Im größten kulturellen Raum der Welt zeigt niemand daran Interesse, was die zeitgenössischen Künstler zur Gegenwartskultur in China beitragen. Da habe ich mir gedacht: Wenn das niemand sammelt, dann mache ich das in einer systematischen Weise. Also so, wie ich mir vorstellte, wie ein Nationalmuseum hätte sammeln sollen - es aber nicht hat.