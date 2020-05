"Vatermilch" – Uli Oesterles großer Comic über Obdachlosigkeit

Zaungast in der Welt der Obdachlosen

In den fein gezeichneten Bildern nimmt die Geschichte von Rufus Himmelstoss einen etwas anderen Lauf als die von Uli Oesterles Vater. Ein tragischer Unfall wird zum Anlass für das Verschwinden. Den hat es in der Realität nicht gegeben, Oesterles Buch ist eine fiktive Biographie. Der Münchner Zeichner zieht seine Leserinnen und Leser auf diese Weise in eine folgenreiche Geschichte – und schließlich auch in die Welt der Obdachlosen. Uli Oesterle hat in den vielen Jahren seiner Arbeit am Comic "Vatermilch" intensiv darüber recherchiert. Das ging so weit, dass er selber drei Herbsttage lang auf der Straße lebte und schlief – ohne Geld, ohne Smartphone, ohne Wohnungsschlüssel. Was er dabei lernte: Es geht so schnell, sich als Ausgeschlossener zu fühlen.

"Allein das Gefühl, dort in irgendeiner Ecke zu liegen, wo es nach Urin stinkt, wo vorher Jahre lang schon Leute hingepinkelt haben", beschreibt Oesterle seine Empfindungen. "Dieser Geruch in der Nase, diese unglaubliche Kälte. Und vor allem dieses Ausgeliefertsein, diese unglaubliche Unsicherheit."

Eine Geschichte von Vätern und Söhnen

Die Geschichte von "Vatermilch" wird in zwei beständig miteinander verbundenen Ebenen erzählt: Da ist die von Rufus, die 1975 spielt und bei der – zum schwarzen Strich – warme Grautöne kommen. Und da ist die des Sohnes, von Victor Himmelstoß, 30 Jahre später, ebenso reduziert koloriert, in einem kühlen Violett. Victor, auch er Comic-Zeichner, hat selbst eine Familie. Er kommt mit den pubertären Schüben seines Sohnes nicht zurecht und hat überdies eine denkwürdige Begegnung mit der Polizei. Er träumt davon, auszubrechen.

"Seit Jahren fragt er sich: Wo komme ich eigentlich her", sagt Oesterle über sein Alter Ego im Comic. "Aus welchem Stall komme ich? Ich habe meinen Vater nicht gekannt. Ich mochte meinen Vater. Aber was hat er mir vererbt? Hat er mir nur die beschissenen Gene vererbt, die negativen Anteile? Oder bin ich ihm überhaupt ähnlich? Wer bin ich? Und das treibt ihn sehr um."