Ukrainisches Orchester für Freiheit spielt in München

Zehn Tage lang haben die aus der Ukraine stammenden Berufsmusikerinnen und -musiker in Warschau geprobt, um als Orchester zusammenzuwachsen, nun sind sie auf Tour. In zwölf europäischen und nordamerikanischen Städten wird das Freiheitsorchester gastieren, es geht um nichts weniger als die Verteidigung der ukrainischen Kultur. Das Orchester versteht sich als Waffe im Kampf gegen Aggression, so eine gemeinsame Erklärung des Direktors der Warschauer Nationaloper und seines Kollegen von der Met in New York.

"An der Front der Kultur"

"Wir kämpfen an der Front der Kultur für die Freiheit der Ukraine", so die kanadisch-ukrainische Dirigentin Keri-Lyn. Erste Konzerte in Warschau und London waren ein großer Erfolg – heute Abend nun – vor Hamburg und Berlin – das Konzert in München. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Schirmherrschaft dafür übernommen. "Schön, dass München Station dieser Tournee werden konnte", so Reiter, "und wir als Stadt mit unserer Unterstützung dazu beitragen, dass unsere Solidarität mit der Ukraine, mit unserer Partnerstadt Kiew weiter im Bewusstsein bleibt und unterstrichen wird".

Finanziell unterstützt wird die Tournee von der Met in New York und der Warschauer Nationaloper, ebenso von Spendern aus der Privatwirtschaft. Auch Stars der Klassik-Welt haben sich dem Orchester angeschlossen. Die Pianistin Anna Fedorova und die Sängerin Liudmyla Monastyrska. Musiziert wird also auf höchstem Niveau.