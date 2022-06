Ukrainisches Benefizkonzert für Musikschule der Stadt Butscha

Wiederaufbau der Musikschule in Butscha

Der gesamte Erlös des Konzerts wird genutzt, um die Musikschule der Stadt Butscha wiederaufzubauen und mit neuen Instrumenten auszustatten. Der Münchner Geigenbauer Michael Jaumann spendete zusätzlich die Instrumente für ein Kinderquartett. Langfristig sind in der Musikschule auch musiktherapeutische Angebote für Kinder vorgesehen. Elizabeth Zaitseva stammt aus einer Musikerfamilie in der Nähe von Butscha. Der Auftritt heute Abend ist für die junge Geigerin etwas ganz Besonderes.

"Wir sind natürlich sehr froh, dass wir ukrainische Musik präsentieren können, und wir fühlen uns wie musikalische Botschafter." Elizabeth Zaitseva

Das Konzert "Concert for Tomorrow" findet am Abend um 19.00 Uhr in der Isarphilharmonie in München statt.