Ukrainischer Autor Kurkow vermisst russischen Widerstand

Der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow vermisst in Russland den Widerstand gegen Präsident Wladimir Putin und den Krieg in der Ukraine. "Es gibt keine laute Stimme gegen Putins Politik, gegen diese Aggression", weder von den Menschen in Russland, noch außerhalb von Emigranten, sagte der 61-Jährige am Montag in München, wo ihm am Abend der Geschwister-Scholl-Preis überreicht werden sollte. "Das ist unglaublich. Wie kann eine große Gesellschaft mit einer so reichen Widerstandskultur jetzt einfach schweigen?"

Geschwister-Scholl-Preis für "Tagebuch einer Invasion"

Kurkow hob den Mut der Geschwister Hans und Sophie Scholl hervor, denen der Preis gewidmet ist. Mit Gleichgesinnten hatten sie in Flugblättern den Nationalsozialismus angeprangert und wurden im Februar 1943 festgenommen und hingerichtet. Auch in der schrecklichen Nazi-Zeit habe es kein Schweigen in Deutschland gegeben, betonte der Ukrainer. Manche Leute, die nicht mit dem Nationalsozialismus einverstanden waren, seien aktiv geworden.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern und die Stadt München verleihen die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung. Kurkow erhält den Preis für sein "Tagebuch einer Invasion", das demnächst auch auf Ukrainisch erscheinen soll.

Kurkow schreibt melancholisch-absurde-humorvolle Bücher, oft Bestseller. So wie Picknick auf dem Eis über das denkwürdige Zusammenleben eines Schrifstellers mit einem Pinguin. Auch in Graue Bienen ist dieser Ton zu finden, einem Buch, das bereits den Krieg im Donbass zum Thema hat. Zuletzt aber schrieb er an seinem "Tagebuch der Invasion". Es beginnt zwei Monate vor dem Angriff Putins auf die Ukraine am 24. Februar. Und darin gesteht er, dass er seinen Humor etwas verloren habe, und nicht garantieren könne, ob er ihn nach dem Krieg wirklich wiederfinden werde.

Kurkow selbst floh zu Kriegsbeginn in den Westen der Ukraine, kehrte aber mittlerweile wieder zurück nach Kiew. "Die Raketen explodierten weniger als einen Kilometer entfernt von unserem Haus", schildert er die aktuelle Lage im BR-Interview. Die Bevölkerung versuche aber trotzdem ihr Leben weiter so zu führen, wie vor dem Krieg.

Lyrikabende in Luftschutzbunkern

Die Menschen würden sein Buch aber wohl erst nach dem Krieg lesen, vermutet der Autor, dessen Muttersprache russisch ist. Es herrsche eine Nervosität und jeder frage sich, was morgen passieren werde. "Das ist kein guter Zustand, um Bücher zu lesen", sagte Kurkow. "Ich selber lese mit vielen Schwierigkeiten, ich will die ganze Zeit Nachrichten gucken, ich will meine Frau und meine Kinder anrufen und meine Freunde kontaktieren."

Anders sei das mit der Poesie. "Die Leute brauchen jetzt Gedichte." Sie kämen zu Hunderten zu Lyrikabenden in Luftschutzbunker oder U-Bahnstationen. "Das ist eine sehr emotionale Zeit."

Mit Informationen der dpa