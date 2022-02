Ukrainische Schriftsteller zur Bombardierung von Kiew

Die ukrainischen Schriftsteller Katja Petrowskaja und Dmitrij Kapitelman leben seit langem in Deutschland, haben aber Freunde und Familie in der Ukraine. Wir haben mit ihnen gesprochen.

Katja Petrowskaja: Meine Mutter ist ein Kriegskind, 1935 geboren, sie sitzt jetzt im Schutzkeller in der Mitte der Drei-Millionen-Stadt Kiew. Das war noch gestern eine absolut friedliche Stadt.

Dmitrij Kapitelman: Es tut wahnsinnig weh, das zu sehen. Also ich muss sagen, wirklich real ist es für mich geworden, als ich die Raketen über Kiew gesehen habe. Das ist schon unfassbar bitter. Ich habe gestern meinem Kiewer Kindheitsfreund meine Wohnung in Leipzig angeboten, falls er irgendwie aus Kiew rauskommt. Also einem Menschen, von dem ich mich vor 28 Jahren in Kiew verabschiedet habe, als ich im Alter von acht Jahren als Kontingentflüchtling nach Deutschland kam. Mein Freund hat genau gegenüber gewohnt, und ihm dann knapp 30 Jahre später wegen eines Krieges die eigene Wohnung anzubieten, das ist völlig unwirklich. Gestern sind über 130 Menschen verendet bei dem Angriff, und die Leute schlafen gerade in der U-Bahn, im Moment ist nur Putin in bester Sicherheit.

Petrowskaja: "Putin ist einfach ein Kriegsverbrecher"

Katja Petrowskaja: Auf der Welt gibt es so viele Putin-Versteher, die aus diesen oder jenen Gründen – oftmals wegen Geschäften – Putin akzeptieren und Angst vor Putin haben und immer irgendwelche taktischen Gründe für weitere Geschäfte haben, obwohl es schon eigentlich vor mehreren Jahren klar war, besonders als Putin 2014 die Krim annektiert hat und den Konflikt in der Ost-Ukraine aufgebauscht hat, was für Ziele er verfolgt und dass er einfach ein Kriegsverbrecher ist. Aber die Geschäfte liefen weiter.

Dmitrij Kapitelman: Solidarität wird die Menschen nicht retten. Also verbalisierte Solidarität allein. Ich bin ein bisschen fassungslos, dass der russische Ausschluss aus dem SWIFT-Abkommen scheinbar ausgerechnet von Deutschland blockiert wird als Sanktion. Ich hoffe, die Europäische Union und auch der Westen finden da noch eine stärkere Antwort, denn das kann es nicht sein. Das kann es auch in ihrem eigenen Interesse nicht sein.

Katja Petrowskaja: Ich bin wirklich müde von dieser Appeasement-Politik, von dieser linken Rhetorik. Was jetzt passiert ist die Schuld von Europa, dass wir immer das weiter akzeptiert haben, und es liegt in unserer Verantwortung, jetzt zu reagieren, mit Waffen ein Luftschild zu kreieren, alles Mögliche zu machen. Es geht nicht nur darum Leben in der Ukraine zu retten, sondern europäisches Leben überhaupt.

"Russland muss aus SWIFT ausgeschlossen werden"

Dmitrij Kapitelman: Wenn man sich die Lage jetzt anschaut, das ist irgendwie auch so naiv, dass wir hier monatelang über Nord Stream 2 gesprochen haben, als könnte so eine dumme Pipeline Wladimir Putin aufhalten. Offenbar ist er bereit, viel höhere Kosten zu tragen als eine Gasleitung, die nicht angeschlossen wird. Das ist irgendwie völlig lächerlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt.

Katja Petrowskaja: Natürlich müssen jetzt die stärksten Sanktionen durchgeführt werden, auch was das Erdöl und Gas angeht. Und Russland muss aus SWIFT ausgeschlossen werden. Was Waffen angeht, das muss jetzt entschieden werden und nicht übermorgen, wenn da Millionen Tote liegen, verstehen Sie? Das müssen Militär-Experten wirklich heute entscheiden, dass sie wenigstens etwas gegen die Raketen machen. Jetzt wird Kiew beschossen. Ich spreche mit meinen Freunden und ich muss sie fragen, ob sie noch leben oder nicht.