Ukrainische Medien: Russische Sender in Europa abschalten

In einer gemeinsamen Erklärung kündigten die vier größten ukrainischen Sender 1+1 media, StarLightMedia, Media Group Ukraine und Inter Media Group in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Informationsministerium an, ein neues Nachrichtenprogramm unter dem Namen "United News" zu starten. Es sei "enorm wichtig", dass die Menschen weltweit Zugang zu "verlässlichen und wahrhaftigen" Informationen bekämen, was den Angriff auf die Ukraine betreffe. Es liege auf der Hand, wie "machtvoll" die russische "Propaganda-Maschine" sei und wie sehr sich der "Angreifer" bemühe, mit seinen "Fake News" die Mediennutzer auf "zynische Weise" zu täuschen: "Wir widersprechen dem absolut!"

"Informationskrieg dauert schon Jahre"

Der neue Sender solle seine Nutzer 24 Stunden über die aktuelle Lage ins Bild setzen: "Wir empfehlen unseren Partnern darüber hinaus, alle russischen Nachrichtenkanäle abzuschalten, so dass Russlands unverblümte Propaganda über seine Grenze nicht hinaus kommt. Im Besonderen bitten wir darum, die Ausstrahlung dieser Sender über europäische Satelliten zu blockieren oder abzuschalten." Der "Informationskrieg" dauere nun schon Jahre an und derartige "Sanktionen" von Medien seien für die Ukraine überlebenswichtig.

"Jetzt ist es extrem bedeutsam, dass die Menschen über die wahren Ereignisse in der Ukraine die Wahrheit erfahren und sie verstehen", so die Programmverantwortlichen.

Auch die Organisatoren der Medienwoche in Kiew, die zuletzt Mitte September abgehalten und vor zehn Jahren gegründet wurde, haben ein Ende der russischen Propaganda im Ausland eingefordert: "Putins Regime hat den gegenwärtigen Krieg mit allen verfügbaren Mitteln verschärft, was bedeutet, dass auch die Medien zum Schlachtfeld wurden." Daher appellierten sie an alle Länder, die "vergiftete" Berichterstattung aus Russland überall dort zu stoppen, wo es möglich sei.

In Deutschland war dem russischen Auslandssender RT (früher Russia Today) Anfang Februar ein Sendeverbot auferlegt worden, dennoch ist das Programm weiterhin zu empfangen, weil der Bescheid erst nach einem Monat rechtskräftig wird und statt einem leistungsstarken Satelliten jetzt ein anderer genutzt wird. In der Presse hieß es, RT "sende munter weiter".

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) hatte die "Veranstaltung und Verbreitung des Fernsehprogramms RT DE" untersagt, weil eine "erforderliche medienrechtliche Zulassung" nicht vorliege. Der Sender war am 16. Dezember über Satellit und verschiedene Ausstrahlungswege im Internet gestartet. Die Mutterorganisation TV Novosti hatte dazu im Juni 2021 erfolglos eine Lizenz in Luxemburg beantragt. Jedoch vergab Serbien eine Erlaubnis.

Japan spendierte moderne HD-Technik

Der ukrainische Staatssender Suspilne hatte Ende Januar von Japan moderne HD-Sendetechnik gestiftet bekommen, um aus vier Studios technisch hochwertige Inhalte anbieten zu können. Der japanische Botschafter Matsuda Kuniori hatte sich bei dieser Gelegenheit "sehr glücklich und stolz" gezeigt, dass sein Land die Modernisierung der ukrainischen Medien unterstütze. Immerhin habe Japan "Erfahrung darin, seine eigenen Bürger mit unvoreingenommenen und neutralen Nachrichten" zu versorgen.