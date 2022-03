Ukrainische Band will mit Ed Sheeran ein Konzert streamen

"We are not afraid to play under the bombs" (Wir haben keine Angst unter Bombenhagel zu spielen) , sagt der Sprecher der populären ukrainischen Band Antytila. In Uniform mit Stahlhelm auf dem Kopf und rechts und links hinter ihm flankiert von zwei weiteren Soldaten - Bandmitgliedern - wendet er sich via Tiktok direkt an den britischen Popstar Ed Sheeran. Der wird am 29. März in Birmingham ein Charity Konzert zur Unterstützung der Ukraine geben.

"Kiew wird sich nie ergeben"

Der Sprecher der Band bedankt sich für die Unterstützung Ed Sheerans und all der anderen, die gerade so viel für die Ukraine tun. Mit seiner Band will er sich live in Sheerans Konzert zuschalten - mitten aus der Stadt im Kriegszustand: "Our band will play our music in Kyiv, a city that has not surrendered and will never surrender to the Russian occupiers." (Unsere Band wird in Kiew spielen, einer Stadt, die sich den russischen Besatzern nicht ergeben hat und sich nie ergeben wird), sagt der Bandleader mit siegesgewissem Blick.

Mit der Musik wollten sie der Welt zeigen, wie stark und unbesiegt die Ukraine sei. Sie würde kämpfen und singen für den Sieg - vor den Augen der Welt, die sie unterstützt.

Ed Sheeran wendet sich an Antytila

Ed Sheeran hat Antytila geantwortet. Der Grammy-Gewinner aus Suffolk bedankt sich auf TikTok mit einem kurzen Statement für das Angebot. Er stehe vollkommen hinter der Ukraine, sei stolz auf das Event zur Unterstützung des Landes und checke jetzt die Musik von Antytila. "I can't wait to check your music out, guys - and I'm sending you lots of love."