Ukrainisch-orthodoxe Kirche löst sich von Moskauer Patriarchat

Es ist eine weitere Zäsur im russischen Krieg gegen die Ukraine: Die ukrainisch-orthodoxe Kirche hat angekündigt, ihre seit Jahrhunderten bestehende Verbindung nach Russland zu kappen. Nach einem Landeskonzil, an dem Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien teilnahmen, erklärte die Glaubensgemeinschaft des Moskauer Patriarchats am Abend: "Wir teilen nicht die Position des Patriarchen von Moskau und ganz Russland, Kyrill, zum Krieg in der Ukraine."

Völlige Selbständigkeit und Unabhängigkeit beschlossen

Man verurteile den Krieg als Verletzung von Gottes Gebot "Du sollst nicht töten" und appelliere an die Ukraine und Russland, den Verhandlungsprozess fortzusetzen, hieß es weiter. Das Blutvergießen müsse gestoppt werden. Deshalb habe das Konzil Änderungen des Kirchenstatuts angenommen, "die die volle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Ukrainischen Orthodoxen Kirche bescheinigen". Weitere Einzelheiten zu der Loslösung vom Moskauer Patriarchat wurden zunächst nicht bekannt. All jenen, die unter den Kämpfen litten, sprach die Versammlung ihr Beileid aus.

Kyrill I., Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und damit bislang auch des ukrainischen Zweigs, steht im Ukraine-Krieg fest hinter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er unterstützt Moskaus militärische Einsätze im Ausland. Die Gegner der russischen Armee in der Ukraine beschimpfte Kyrill zuletzt als "Kräfte des Bösen" und warf den ukrainischen Soldaten vor, die historische Einheit zwischen den beiden Ländern brechen zu wollen.

Russisch-orthodoxe Kirche sieht ukrainischen Zweig als Opfer von Intrigen

Zuletzt war der innerkirchliche Druck gestiegen, sich von Moskau loszusagen. Mehr als 400 Priester hatten in einem Brief gar ein Kirchentribunal gegen Patriarch Kyrill gefordert, weil er den Krieg gegen die Ukraine gesegnet habe. In 21 der 53 Diözesen stellten die örtlichen Bischöfe ihren Pfarreien frei, Kyrills I. in der Liturgie nicht mehr zu gedenken, was als schwere Sanktion gilt.

Die russisch-orthodoxe Kirche erklärte, sie habe "keine offizielle Erklärung der ukrainisch-orthodoxen Kirche erhalten". Diese befinde sich "in einer sehr schwierigen Lage und stehe unter Druck aus vielen Richtungen: von den Behörden, von Intriganten, von nationalistisch gesinnten Menschen und den Medien", schrieb der Sprecher der russisch-orthodoxen Kirche, Wladimir Legojda, im Messengerdienst Telegram. Externe Kräfte würden versuchen, "die Einheit der russisch-orthodoxen Kirche zu zerstören".

Russische Kirche verliert rund zwei Millionen Gläubige

In der Ukraine gibt es mehrere Kirchen orthodoxer Christen: Dazu gehören die ukrainisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat und die 2018 entstandene orthodoxe Kirche der Ukraine. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats ist der Zahl der Gemeinden nach die größte der drei maßgeblichen Kirchen in der Ukraine. Für die Kirche in Russland ist die Abspaltung ein herber Schlag. Sie verliert damit etwa zwei Millionen Gläubige und Priester. Der ukrainische Teil war mehr als 300 Jahre mit dem Patriarchat in Moskau verbunden.