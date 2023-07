Ukraine will Lesen belohnen: Drei Tage weniger Haft pro Buch

In Brasilien gibt es seit vielen Jahren das Programm "Befreiung durch Lesen", das Strafgefangenen ermöglicht, ihre Haftzeit zu verkürzen. Wer ein Buch liest und darüber einen Aufsatz schreibt, bekommt vier Tage erlassen, maximal jedoch 48 Tage pro Jahr. Mit anderen Worten: Mehr als ein Buch pro Monat wird nicht gutgeschrieben. Zur Auswahl sollen Klassiker, Sachbücher und philosophische Traktate stehen, aber auch zeitgenössische Romane und Erzählungen werden empfohlen. Vor einem Jahr orientierte sich auch die bolivianische Justiz an diesem Versuch und startete in 47 Gefängnissen ein ähnliches Programm, allerdings vor allem deshalb, weil es nicht genügend Geld für Therapien und Resozialisierungs-Maßnahmen gibt.

Jetzt machte der ukrainische Abgeordnete Serhij Hryvko einen parlamentarischen Vorstoß, wonach auch dort Häftlinge, die ein Buch zur Hand nehmen, drei Tage ihrer Strafe erlassen bekämen. Ein "spezielles Testsystem" soll sicherstellen, dass die Werke auch tatsächlich von vorn bis hinten durchgearbeitet wurden. Allerdings gelte die Regelung nur für Bücher, die vom Justizministerium als pädagogisch wertvoll bewertet worden seien. Sie müssten die "richtigen Werte und spirituelle Orientierung" vermitteln. Im Übrigen kämen nur Bücher in ukrainischer Sprache in Frage. Ähnlich wie in Brasilien ist die maximale Anzahl der haftverkürzenden Lektüren beschränkt, auf zehn Titel pro Jahr. Wer zwölf Jahre einsitzen muss, könnte demnach im Idealfall ein Jahr früher entlassen werden, rechneten die Autoren des Gesetzentwurfes vor.

Ukrainische Medien verwiesen darauf, dass Richter schon mehrfach straffällig gewordene Jugendliche dazu verurteilten, Romane zu lesen. Konkret wurden in einem Fall vom Oktober 2021 die Mark-Twain-Romane "Tom Sawyer" und "Huckleberry Finn" angepriesen, aber auch "Wolfsblut" von Jack London und Lyrik des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko (1814 - 1861). Ein weiterer gewalttätiger Angeklagter aus Odessa bekam den Auftrag, den in den USA sehr bekannten Kinderliteratur-Klassiker "Pollyanna. Ein frohes Buch für die Jugend" von Eleanor Hodgman Porter (1868 - 1920) zu lesen, zum Abbau von Aggressionen. Auch die Lebenshilfe-Titel von Napoleon Hill stehen hoch im Kurs ("Denke nach und werde reich", 1937).

Der Menschrechtsexperte Oleg Tsvily kritisierte, dass bei der grassierenden Korruption in der Ukraine die Gefängnisaufseher vermutlich sehr schnell auf die Idee kommen werden, für "150 bis 200 Dollar" an der richtigen Stelle ein "Häkchen" zu machen und die angebliche Lektüre zu quittieren. Benachteiligt seien außerdem die russischen Insassen, die wohl erst Ukrainisch lernen müssten, bevor sie in den Genuss der geplanten Regelung kommen könnten.