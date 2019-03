Die Ukraine inmitten einer kulturellen Zerreißprobe

"Sie bläuen Kindern die Liebe zu Waffen ein"

In der rechten Szene gibt es bemerkenswerte Allianzen. Es ist kein Zufall, dass auch der Think-Tank des russischen rechten Vordenkers Alexander Dugin „Katechon“ heißt. Dessen religiös-spirituelles, nationales Bodenwurzeltum hat auch Einfluss in Kiew. Kulturelle Selbstvergewisserung ist in einem zerrissenen Land wie der Ukraine von enormer Brisanz.

Die Revolution auf dem Maidan vor fünf Jahren war wesentlich befeuert von der Hoffnung auf eine liberale, pluralistische Gesellschaft. Inzwischen aber klagen viele Künstler und Intellektuelle über zunehmenden moralisierenden Konservatismus und Nationalismus. Der Filmemacher Mykola Rydnyj kuratiert in Kiew gerade eine Kunstschau, die der Militarisierung der Gesellschaft auf den Grund geht: "Es gibt immer mehr Lager für Kinder, die an die sowjetischen Pionierlager erinnern. Dort findet eine militärisch-patriotische Erziehung statt. Auch in der Schule gibt es das Fach. Sie bläuen Kindern die Liebe zu Waffen ein und den Kult des Stärkeren. Das geht Hand in Hand mit der Religion und ist alles ziemlich besorgniserregend. Viele unterstützen das, was man verstehen kann, weil die Ukraine im Krieg ist. Es ist aber ein Problem, weil konservative Politiker und Organisationen diese Situation für die Propaganda ihrer Werte nutzen."