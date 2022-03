Ukraine sammelt Kriegsgedichte: "Unsere Poesie ist eine Waffe"

"Jedes Gedicht, jede Zeile, jedes Wort ist bereits ein Teil der ukrainischen Geschichte", heißt es auf dem Lyrik-Portal "War Poetry", das Kulturminister Alexander Tkachenko (56) freigeschaltet hat: "Nach unserem Sieg müssen sich zukünftige Generationen an das erinnern, was wir durchgemacht haben, und sich von Mut und heldenhaftem Kampf inspirieren lassen. Schließen Sie sich dem kulturellen Erbe an und fügen Sie Ihre Werke hinzu, denn wir wissen mit Sicherheit, dass die Kriege eines Tages vorbei sind und die Poesie nicht."

Das Angebot wird augenscheinlich sehr gern angenommen, jedenfalls sind bereits zahllose Gedichte abrufbar. Dabei reicht die Bandbreite der Arbeiten vom "turbulenten Frühling" über "Freiheit, die einen kühlen Wind bläst" bis hin zum dramatischen "Das Vaterland brennt lichterloh".

"Ich habe Buchweizenhonig zurück gelassen"

Manches klingt kriegsbedingt sehr pathetisch und patriotisch, anderes eher bemüht, wieder anderes erschütternd persönlich. "Ich bin froh am Leben zu sein", schreibt Ilona und dankt für einen Pfefferminztee auf ihrer Veranda. Karina Plachotnyk macht als Flüchtling ein "Geständnis": "Ich habe alles dort zurück gelassen und mich dabei selbst verlassen. Ich habe die Schornsteine zurück gelassen, die im Licht der Raketen aufleuchten, ich habe heißen Tee, Buchweizenhonig, weiße Pfannkuchen dort gelassen und sage mir: Auch meine Liebe?"

"Oh Mama, weine nicht", dichtet Kostya Slivin: "Ich werde auf jeden Fall nach Hause zurückkehren. Bitte, gebt ihr ein Taschentuch! Ich werde sie vor dem Kampf umarmen. Oh Mädchen, vergiss mich nicht! Bald werde ich Frieden auf die Erde bringen." Soya Fedorchuk sieht den Waffenstillstand schon herannahen: "Wenn der Krieg vorbei ist und Frieden in mein Land kommt, wird es aus den Ruinen auferstehen unter der klaren Sonne und dem blauen Himmel. Sumy und Cherson werden gedeihen, das alte Tschernihiw wird wiedergeboren."

"Die Wahrheit erntet mit der Sichel Lügen"

"Der längste Weg von zu Hause führt ins Nirgendwo", beschreibt Tatiana Cherep-Peroganich ihre Fluchterfahrung: "Autos, Autos, verängstigte Frauen, weinende Kinder. Und eine Woche vorher plante alles noch den Sommerurlaub." Nata Reva bekommt die Schreckensbilder weder bei geschlossenen, noch geöffneten Augen aus dem Sinn: "Ich habe so lange nicht mehr mit Menschen gesprochen, nichts als überall Krieg. Krieg im Herzen, Krieg im Kopf. Der Krieg steht uns vor Augen."

Swetlana will sich am liebsten verstecken: "Verberge mich vor der Leere, vor der Hoffnungslosigkeit in der Welt, wo das Leben wie ein Fluss dahin fließt und die Wahrheit mit einer Sichel Lügen erntet. Nimm mich mit ins Dasein, wo jedes Leben kostbar ist, hülle mein Herz in einen Panzer aus Stärke und führe mich blind ins Leben." Natalia wählt eine Ode: "Ukraine, meine liebe Mutter, krank, erschöpft, verwundet, du bist mein leidendes Land, von der Antike bis heute. Deine Geschichte ist ein Kampf ohne Ende, mal ist es der Kampf um Leben, mal um den Tod, mal um endlose Heldentaten, um die ewige Krone des Ruhms!"

Die "kalte Flamme" der Nato

Aljona Kiriljuk schrieb ein Poem über die Nato: "Purpurroter Sonnenaufgang, Nachfolger der bösen Nacht. Was schickst du uns für eine kalte Flamme! Die Länder der Welt senken ihre Augen. Jeder spürt nur seine eigenen Verletzungen. Die tun weh, die des anderen nicht, die tun niemandem weh." Jaroslaw Kijaschko hofft auf das baldige Ende des Grauens: "Wenn dies alles vorbei ist, werde ich meine Armeeuniform und Stiefel an der Seite der Militärkameraden tragen. Ich werde der bereits Gefallenen gedenken und den Zug nach Hause nehmen. Ich werde auf meine Heimatpfade zurückkehren. Wenn dies alles vorbei ist, werde ich die Haustür öffnen und mit freudigem Herzen Vater und Mutter umarmen."