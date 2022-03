Ukraine, Russland, Belarus: Die neue Rolle von Radio Free Europe

Der Kampf um Informationen ist ein Feld, auf dem sich Radio Free Europe (RFE) schon seit Jahrzehnten bewegt: Als es noch den Eisernen Vorhang gab, sendeten Journalisten auf Kurzwelle Radioprogramme in alle kommunistischen Länder, wo die Regierungen freie Informationen unterdrückten. Finanziert erst von der CIA, dann vom amerikanischen Kongress.

Umzug von München nach Prag

Ältere erinnern sich noch an die damalige Sendezentrale in München, gesichert wie eine Festung direkt am Englischen Garten. Nach der Wende lud der einstige Dissident Vaclav Havel, der zum ersten frei gewählten Präsidenten gewählt wurde, den Sender aus Dankbarkeit nach Tschechien ein. Von dort sendet Radio Free Europe heute in jene Weltregionen, wo unzensierte Informationen nach wie vor nicht selbstverständlich sind: nach Russland und Belarus, aber auch nach Syrien und Afghanistan. An einer Ausfallstraße von Prag sitzt die Redaktion heute in einem Hochsicherheitstrakt, gesäumt von einem meterhohen Stahlzaun und Kameramasten. Wer hier hinein will, muss durch eine vorgelagerte Sicherheitsschleuse mit dicken Panzerglastüren.

Netzsperren und Senderstörungen umgehen

Es ist ein heikles Geschäft, dem der Sender von Prag aus nachgeht: Er will die staatliche Propaganda in Russland und anderen autokratischen Staaten von außen durchbrechen. Nach Kriegsbeginn, als Russland anfing, ausländische Webseiten zu blocken, wurde den Nutzern erklärt, wie man Virtual Private Networks nutzt – VPN-Tunnel, mit denen man die Sperren umgehen kann. Außerdem werden Webseiten gespiegelt, wobei sich regelmäßig die Webadresse ändert, um Sperrungen zu entkommen, erläutert Jamie Fly. Der Amerikaner ist Präsident von Radio Free Europe.

Es ist ein Katz- und Mausspiel mit den Aufsichtsbehörden. Manchmal, so sagen die Mitarbeiter, erinnert es sie an die Phase vor 1989, als die kommunistischen Machthaber die Radiofrequenzen mit Störgeräuschen zu überlagern versuchten. Jetzt sei es auch nicht anders, nur eben mit High-Tech.

In der Ukraine weiterhin vor Ort

Radioprogramme auf Kurzwelle stehen heute nicht mehr im Fokus, dafür aber Fernseh- und Internetsender. "Current Times" heißt das Fernsehprogramm, das RFE schon vor gut fünf Jahren auf Russisch gestartet hat, 24 Stunden am Tag. Im Moment geht es fast ausschließlich um den Krieg in der Ukraine und seine Folgen.

"Unsere Journalisten arbeiten noch in der Ukraine. Wir sind mehrfach im Land umgezogen, um sie an sicherere Orte zu bringen, von denen sie berichten können. Details kann ich nicht nennen, nur so viel: Die meisten unserer Reporter arbeiten im Westen der Ukraine. Und schon vor dem Krieg haben wir einige Journalisten von dort nach Prag geholt in unsere Zentrale, um die Kontinuität der Berichterstattung zu gewährleisten – unabhängig davon, was mit dem Büro in Kiew geschehen würde." Jamie Fly, Präsident von Radio Free Europe

Das Büro in Moskau hat Radio Free Europe inzwischen geschlossen, die Berichterstattung findet aus anderen Ländern statt. Das Büro in Kiew, einst eine der größten Redaktionen von RFE, ist inzwischen weitgehend verwaist. Etliche Journalisten berichten weiterhin für das Programm aus der Ukraine, meist einheimische Reporter. Im Programm sind immer wieder Handyaufnahmen von Raketenbeschuss zu sehen, Landkarten mit Informationen zur russischen Offensive. Reporter mit schusssicheren Westen und Helm werden live in die Sendungen geschaltet.

Große Nachfrage

Die Abrufzahlen der Nachrichten von "Current Times" schnellen in die Höhe: In den ersten Tagen des Angriffskrieges vom 23. Februar bis 1. März sind Videos des Senders bei Facebook mehr als 400 Millionen Mal, auf Youtube mehr als 300 Millionen Mal und auf Instagram gut 80 Millionen Mal gesehen worden, so die offiziellen Zahlen.

Trotz der russischen Zensur ist Senderchef Fly zuversichtlich, dass der Hunger der Menschen nach Informationen und Nachrichten groß ist, dass sich viele nicht gänzlich auf staatliche Propaganda verlassen wollen. Dass der Kreml jetzt so hart durchgreift, interpretiert er so:

"Unsere Journalisten wurden in Russland schon vorher regelmäßig verhaftet und wir wussten, dass der Druck auf uns und andere unabhängige Medien wächst. Wir haben die Gründe dafür aber falsch interpretiert. Wir sind davon ausgegangen, dass es mit generellen Unsicherheiten im Kreml zusammenhängt oder mit möglichen Sorgen vor dem Jahr 2024 und Putins Versuch, an der Macht zu bleiben. Im Rückblick aber ist es eine der Erklärungsmöglichkeiten, dass Putin den Informationsraum in Russland schon vorbereitet hatte für eine größere Auslandsaktivität, die – wie er wusste – im Land sehr kontrovers gesehen würde und bei der er sicher sein wollte, dass er die komplette Kontrolle behält über alles das, was das russische Volk hört, sieht und liest." Jamie Fly, Präsident von Radio Free Europe

Das 24-Stunden-Fernsehprogramm "Current Times" jedenfalls sendet weiter – auch, wenn die Empfänger viel Mühe aufwenden müssen, um es zu empfangen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!