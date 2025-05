"Ernsthafte Probleme": Ukraine legt Russlands Flugverkehr lahm

"Der Moskauer Luftverkehrsknotenpunkt ist heute durch ständige Drohnenangriffe praktisch lahmgelegt", so der russische Polit-Blogger Anatoli Nesmijan (externer Link): "Der entstandene Schaden bemisst sich nicht in Zerstörung, sondern in finanziellen Verlusten. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass für eine so große Metropole die Sperrung von Flughäfen selbst für nur einen Tag eine Menge Geld kosten wird. Das kostet viel mehr als die daran beteiligten Drohnen."

Nun ist es nicht verwunderlich, dass der regimekritische Blogger (118.000 Fans) auf ein Problem verweist, das dem Kreml zunehmend Kopfschmerzen bereitet. Aber auch ausgesprochene Putin-Fans werden nervös.

Die Ukraine suche mit den Drohnen-Attacken offenbar nach verwundbaren Stellen Russlands, so ein anonymer Militärblogger mit 541.000 Followern (externer Link): "Das führt nicht nur zu Problemen für die einfache Bevölkerung, sondern auch für die Eliten, die gezwungen sind, viel Zeit auf Flughäfen zu verbringen. Ich hoffe inständig, dass diese Art der Erpressung nicht funktioniert."

"Minimale Kosten, maximaler Schaden"

So schrieb der Ultra-Patriot Oleg Zarow (377.000 Follower): "Kiew hat es geschafft, uns ernsthafte Probleme zu bereiten und es gibt keine offensichtlichen Lösungen, wie wir mit ihnen umgehen können." Die Flughäfen seien die "neuen Ölraffinerien", so Zarow (externer Link). Während sich beide Kriegsparteien seit Wochen mit Angriffen auf Energie-Anlagen zurückhielten, konzentriere sich Kiew zunehmend auf Airports: "In beiden Fällen fügt uns der Feind mit minimalen Kosten für sich selbst maximalen Schaden zu, der mit den Kosten seiner Drohnen nicht vergleichbar ist."

Die Ukraine müsse dabei die Moskauer Flughäfen nicht mal erreichen, es genüge, die Drohnen in regelmäßigen Abständen in Marsch zu setzen. Darüber könne sich der Kreml nicht beschweren, schließlich würden auch ukrainische Luftbasen angegriffen: "Ich weiß nicht, wie wir dem entgegenwirken können. Es ist unmöglich, alle Flughäfen mit Luftabwehr zu schützen, und selbst wenn dies gelänge, müsste der Flugverkehr während der Angriffe unterbrochen werden, da unsere Luftabwehr sonst unsere eigenen Flugzeuge abschießen würde."